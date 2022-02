Batas para sa benepisyo ng health workers pinaplantsa na ng Kongreso

Watch more on iWantTFC



MAYNILA — Nasa bicameral conference committee na ang panukalang pagtibayin ang pagbibigay ng benepisyo sa mga health care workers. Ibig sabihin ay kailangan na lamang na ayusin kung may mga pagkakaiba ang bersiyong panukala ng Senado at Kamara, at malapit na itong maipasa para sa pirma ng Pangulo.

Target ng mga mambabatas na magkaroon ng pinal na bersiyon ang bill sa Miyerkoles o bago mag-adjourn ang Kongreso para sa Halalan 2022 campaign.

Parehong may special risk allowance (SRA) buwan-buwan ang health workers sa mga bersiyon ng Kamara at Senado.

May P3,000 ang mga nasa low risk areas na wala sa publiko o hiwalay sa mga pasyente; P6,000 sa medium risk areas na nasa public areas ng public health facility at nag-aalaga ng mga pasyenteng di pa tiyak na may sakit; at P9,000 sa high risk areas o 'yung exposed sa mga pasyenteng talagang maysakit.

Pero ayaw ng isang grupo na iba-iba pa sila ng halagang matatanggap dahil lahat naman sila exposed sa sakit.

"Hindi mo dapat nilalagyan ng demarcation line kasi airborne virus ang COVID-19, affected ang iba't ibang hanay ng health workers kahit nasa support staff," ani Maristela Abenojar ng Nurses United.

Kapag naratipikahan sa Kamara at Senado ang pinal na bersiyon ng panukalang batas, saka pa lang ito mapapadala sa Palasyo para pirmahan o ibasura ni Pangulong Rodrigo Duterte.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News