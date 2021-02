Suspek sa rape-slay ng 6 anyos na babae patay matapos umanong manlaban

Patay ang suspek sa panggagahasa at pagpatay sa isang 6 taong gulang na babae matapos umanong manlaban sa mga pulis sa San Pascual, Batangas. Dennis Datu, ABS-CBN News

(UPDATE) Napatay ngayong Lunes sa San Pascual, Batangas ang lalaking suspek sa panggagahasa at pagpatay ng isang 6 taong gulang na babae matapos umano itong manlaban sa mga pulis.

Galing sa Batangas City Prosecutor’s Office ang 23 anyos na suspek kasama ang mga pulis nang mangyari ang insidente bandang ala-1:15 ng hapon sa may Barangay San Antonio, San Pascual.

JUST IN: Suspek sa rape-slay sa 6 ns taong gulang na batang babae sa bayan ng Bauan patay nang manlaban sa mga pulis habang bumibiyahe pauwi galing prosecutors office sa Brgy. San Antonio,San Pascual, Batangas.

Isang pulis, sugatan pic.twitter.com/z7Bgd6sNdH — Dennis Datu (@Dennis_Datu) February 1, 2021

Humingi umano ng tubig ang suspek sa mga pulis at habang umiinom ay inagaw nito ang baril ng isang pulis.

"Nagkaroon ng putukan at tinamaan 'yong isang pulis. Actually, sugatan 'yong isa nating pulis at 'yon naman kaniyang escort ay siyang nakapag-neutralize sa suspek," ani Batangas Police Provincial Director Col. Rex Malimban.

Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang suspek habang sa braso naman ang pulis.

Noong Sabado, naaresto ang suspek at inaming nitong ginahasa at pinatay niya sa sakal ang 6 na taong gulang na babae sa Barangay Santa Maria sa Bauan, Batangas.

Limang araw pang nawala ang biktima bago natagpuan sa gubat ang naagnas nitong bangkay.

Pinaiimbestigahan ng Batangas police kung nagkaroon ng kapabayaan kaya nangyari ang pang-aagaw ng baril ng suspek.

– Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News