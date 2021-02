Pagsusuot ng face mask sa loob ng kotse, public transpo iginiit ng LTO

MAYNILA – Magsisimula nang maghigpit ang mga awtoridad sa polisiyang pagsusuot ng face mask sa loob ng sasakyan, mapa-pribado man o pampublikong transportasyon, ayon sa Land Transportation Office (LTO).

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni LTO-National Capital Region director Clarence Guinto na kailangan itong sundin kahit nakatira sa iisang bahay ang mga pasahero.

May P2,000 multa ang mga lalabag na pribadong sasakyan, habang P5,000 naman sa mga nasa public transportation.

"Kung galing kayo sa isang bahay, hindi rin ascribed sa regulation, dapat mag-face mask pa rin. It does not distinguish kung magkasama kayo sa bahay o hindi," ani Guinto.

Pero hinaing ng senior citizen drive na si Danilo Lucañas, mas lalo itong pahirap sa kanila.

Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), kung nag-iisa lang sa sasakyan ay hindi na ito obligadong magsuot ng face mask.

"According to the LTO pronouncement, pag mag-isa lang po tayo sa ating pribaodng behikulo, of course, puwede na tayong hindi magsuot ng face mask. Pag may two or more passengers... dapat mag-mask," sabi ni MMDA chief of staff Mike Salalima.

Ayon sa isang infectious disease specialist, bagama't makabubuti na ugaliin ang pasusuot ng face mask, maaaring bigyan ng konsiderasyon ang mga magkakamag-anak na magkakasama din naman sa bahay.

"I would recommend na mag-mask pa rin. But if you are kamag-anak, you’re living together, halimbawa 2 kapatid, ang mother, ang father, you're in the same house and you’re going out in the same car I would not advise siguro na mag-mask," ani Dr. Rontgene Solante ng San Lazaro Hospital.

–Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News