Pagbabalik ng UP-DND Accord panawagan sa ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune

Nagdaos ng protesta nitong Pebrero 1, 2021 ang ilang estudyante ng University of the Philippines kasabay ng ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Ipinanawagan ngayong Lunes ng mga taga-University of the Philippines (UP) ang pagpapanumbalik ng ibinasurang kasunduan sa pagitan ng pamantasan at Department of National Defense (DND), kasabay ng pag-alaala sa ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune.

Nangyari ang Diliman Commune noong Pebrero 1 hanggang 9, 1971 kung saan nagbarikada ang mga estudyante sa UP Diliman, kasama ang mga transport worker, para hindi makapasok ang mga awtoridad sa campus. Nagpoprotesta sila noon laban sa mataas na presyo ng langis.

Sa paggunita ng makasaysayang pangyayari, nagdaos ng protesta ang mga estudyante, faculty, at manggagawa ng UP sa Diliman campus. Sinamahan din sila ng ilang grupo ng mga driver.

Idinaing ng mga demonstrador ang ilang problema sa sektor ng transportasyon at hiniling din ng mga taga-UP na ibalik ang 1989 UP-DND Accord.

"Patuloy pa rin ang pagbabanta sa amin na kami ay i-phaseout sa kabila ng pandemya. Kami po ay hirap na hirap na. Dati kami ang pinapara ng mga pasahero pero ngayon kami ang pumapara sa mga pasahero para manghingi ng kaunting tulong," sabi ni Danilo Magallanes, vice president ng Pinag-isang Samahang Driver Operator Pasig-Pateros-Marikina.

"Bukod doon sa pakikiisa sa panawagan ay aktibong kumikilos ang mga balangay ng kabatan para itaguyod at ibalik ang mga tsuper sa mga lansangan at magkaroon sila ng kabuhayan," sabi naman ni Anakbayan Secretary General Vince Simon.

Watch more in iWantTFC

Ayon kay dating Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo, pareho pa rin ang ipinaglalaban ng mga kabataan noon at ngayon — academic freedom, paglabag sa karapatang pantao, at kapakanan ng mga mahihirap.

"Saludo ako sa mga kabataan. Saludo ako sa patuloy nila na pagpapatupad ng makasaysayang papel ng kabataang Pilipino na mahalin ang bayan, maglingkod sa mamamayan," ani Taguiwalo, na nasaksihan ang Diliman Commune.

Isang art installation na likha ng visual artist na si Toym Imao ang itinayo sa Diliman campus bilang pag-alala sa Diliman Commune.

Buong Pebrero ang mga aktibidad sa UP Diliman kaugnay ng Diliman Commune.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News