Ilang magulang umalma sa 'dagdag-gastos' para sa pambatang car seat

MAYNILA – Ilang magulang ang nangangamba sa gastos sa pagbili ng car seat para sa kanilang mga anak ngayong nakatakda nang ipatupad sa Martes ang batas na nagmamandatong proteksiyonan ang mga batang lulan ng mga sasakyan.

Hindi maisip ni Gilbert Beundor kung paano na ibibiyahe ang mga anak sa kanilang MPV o minivan ngayong kailangan nang gumamit ng child restraint system ang mga bata tuwing nasa sasakyan.

Hindi lang kasi isa kundi triplets pa ang mga anak niya na pare-parehong 8 taong gulang, sakop ng Republic Act No. 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act.

"Meron po akong dalawang teenager. Meron din po akong triplets. Kung 'yung tatlong ito kailangang magkaroon ng car seat, saan ko na po isasakay 'yung dalawang teenager ko kasama pa 'yung asawa ko at 'yung kasama pa namin sa bahay? Itong ganitong kalalaking bata hindi na kailangan. It will only occupy space," ani Beundor.

Sa ilalim ng batas, ang mga batang 12 anyos pababa ay dapat ilagay sa restraint system, maliban na lang kung ay bata ay 4.92 feet at maaaring magsuot na ng seat belt.

Si Marinel Panganiban naman, dati nang gumamit ng car seat para sa anak pero dahil dalawa na ngayon ang anak at may kasama pang pamangkin, tinanggal na nila ang car seat pambata.

Kahit daw kasi AUV na ang sasakyan nila, hindi pa rin sapat ang espasyo kung 2 bata ang may car seat.

"Madami kasi kami sa pamilya eh... Okay lang kung lalagyan ng car seat kaya lang papaano 'yan, sa'n na sasakay 'yung matatanda? Kahit bata ito kailangan ng supervision ng matatanda," aniya.

Bukod sa espasyo, masakit din sa bulsa ng mga pamilyang tulad nila ang pagbili ng car seat na hindi bababa ng P3,000 kung brand new.

Kaya imbes na gumastos pa ngayong pandemya, hindi na lang daw lalabas sina Panganiban at Beundor.

"Siguro hindi na lang din lalabas... Paano kung may pupuntahan kami mga party, mga outing? Eh di hindi na kami magkakasya kasi may car seats sa likod? Maiiwan 'yung iba kawawa naman eh lahat kami sa pamilya invited," ani Panganiban.

"Imbes na isang hakot kung saan man kami pupunta, kailangan ko na dalawa hanggang tatlong beses kami na magbabalik. It’s very inconvenient. Dagdag gastos na naman ito sa mga mamamayang Pilipino. Lalo ngayon ang taas pa rin ng gasolina," ani Beundor.

Sa panayam ng TeleRadyo kay Land Transportation Office-NCR director Clarence Guinto, naitanong kung paano ang mga batang nasa 12 taon gulang pero may katangkaran na.

"Siguro, ma'am, laki-lakihan mo ang sasakyan mo," tugon niya.

Ang sagot ni Guinto ay binatikos sa social media, dahilan para mag-isyu ito ng apology kinahapunan.

–Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News