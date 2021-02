Higit 5.6 milyon dose ng COVID-19 vaccine inaasahang dadating sa unang 3 buwan ng 2021

Watch more in iWantTFC

Hindi bababa sa 5.6 milyon dose ng COVID-19 vaccines ang inaasahang dadating sa Pilipinas sa loob ng unang 3 buwan ng taon, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ang naturang mga bakuna ay gawa ng Pfizer-BioNTech at AstraZeneca, sabi ng kalihim.

Ito ay sa pamamagitan ng COVAX Initiative na pinangunghanan ng World Health Organization para magkaroon din ng pagkakataon pati ang mahihirap na bansa na makakuha ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Galvez, kalagitnaan ng Pebrero inaasahang matatanggap ng Pilipinas ang 117,000 dose ng bakuna mula Pfizer.

Sa Pebrero rin tinatayang dadating ang unang batch ng bakuna mula AstraZeneca.

Base sa sulat na natanggap ng Pilipinas mula sa COVAX Facility, aabot ng 9.4 milyon vaccine doses mula sa 2 manufacturer ang matatanggap ng Pilipinas, posibleng sa unang kalahati ng taon.

Pero nilinaw ni Galvez na nakadepende pa ang pagdating ng mga bakuna sa global supply.

Nauna nang sinabi ni Galvez na prayoridad sa unang batch ng mga bakuna ang health workers sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19.

"For health care workers and frontliners, highly urbanized cities, at high prevalence areas, ang target natin February, March maayos na natin ang ating healthcare workers," ani Galvez sa panayam noong Enero 27.

Magiging konsiderasyon din umano ang pasilidad ng local government unit (LGU) sa pag-iimbak ng bakuna. May mga bakuna kasing nangangailangan ng mas malamig na cold storage.

Para naman gabayan ang mga LGU sa mga paghahanda at pagpapatupad ng COVID-19 vaccination, inaprubahan at niratipikahan ng gobyerno ang Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines.

May 7 phase ang plano: pagpili, pag-access, pagpopondo, pag-iimbak at distribusyon ng bakuna pati na ang aktuwal na vaccination, assessment at monitoring.

Iminamandato ang agarang pagbuo ng vaccination operation center ng mga LGU.

Habang hinihintay ang pagdating ng bakuna, mahalaga rin umanong gumulong ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol dito para lumakas ang tiwala ng publiko sa COVID-19 vaccines.

Mahalaga ring makompleto ang master list ng populasyon ng puwedeng bakunahan, mga magbabakuna, at vaccination sites.

Bahagi ng priority group ang frontline health workers, senior citizens, mahihirap na miyembro ng populasyon at unipormadong personnel.

Nasa Group B naman ang iba pang frontline workers at special populations habang Group C ang iba pang miyembro ng populasyon.

Target ng gobyerno na mabakunahan ang nasa 70 milyong Pilipino ngayong 2021.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News