Di na libre: Pinas babayaran na ang mga bakuna mula sa COVAX facility

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Tinatayang nasa 22 milyong Pilipino ang mababakunahan kontra COVID-19 sa ilalim ng kasunduan ng bansa sa COVAX facility, ayon sa isang opisyal ng World Health Organization (WHO).

Ang WHO ay kabilang sa nagtatag ng COVAX facility kasama ang iba pang grupo para anila sa pantay na pagbabahagi ng bakuna sa buong mundo.

Ayon kay WHO Philippine representative Dr. Rabindra Abeyasinghe, kumpirmadong may makukuhang 117,000 doses ng Pfizer-BioNTech vaccine na darating sa bansa sa ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero, at 5.5 milyon hanggang 9.2 milyon na bakuna ng AstraZeneca bago matapos ang unang 3 buwan ng taon.

"The COVAX facility has an agreement with Philippines. We will provide vaccines to 20 percent of the population or 22 million people... [or] up to 44 million doses," ani Abeyasinghe.

Pero rebelasyon ng WHO, hindi na libre ang mga bakuna mula COVAX, bagama't maliit lang naman daw ang babayaran. Co-financing ang tawag nila dito.

"Initially the plan was to make this free but latest communication apparently looking for some costs... Lowest possible costs because of the scale of purchase... It’s minimal," ani Abeyasinghe.

Sa listahan ng COVAX facility, unang babakunahan ang mga medical frontliners at matatanda.

"We have a say on who to vaccinate first," ani Abeyasinghe.

Maganda rin daw ang vaccination rollout plan ng gobyerno.

Pero giit niya, hindi dahil may vaccine ay balik na sa dating nakagawian. Tantiya ng WHO, aabot pa nang 2 taon bago tuluyang magbukas ang mundo.

"Vaccines will not reopen the world right now. Transmission will continue, we won't be able to vaccinate everyone until 2 years from now. No one is safe until everyone is safe," giit ng opisyal.

Pinag-uusapan pa rin sa WHO kung kailangang may vaccination certificate ang mga bumibiyahe pagdating ng panahon.



–Ulat ni Karen Davila, ABS-CBN News