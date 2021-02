ALAMIN: COVID-19 checks na dapat daanan ng mga bagong dating sa Pilipinas

Watch more in iWantTFC

Wala nang swab test sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) bilang bahagi ng panibagong protocol ng mga dumadating sa paliparan mula sa ibang bansa.

Sa halip na sa NAIA, sa mga quarantine facility na gagawin ang swab test sa ika-6 na araw mula nang dumating sa Pilipinas.

Halimbawa, kung ngayong Pebrero 1 dumating ang pasahero, sa Pebrero 6 siya isa-swab test sa pasilidad na tutuluyan niya.

Pareho ang bilang ng araw bago i-swab, kahit galing pa sa mga lugar o bansa na may nai-report na bagong COVID-19 variant.

Ilang araw bago dumating sa bansa, inaabisuhan na ang mga overseas Filipino worker (OFW) na magparehistro online sa Philippine Red Cross para makakuha ng QR code. Para sa mga hindi OFW, may ibang online registration para makakuha ng code.

Bago dumating, kailangan din munang magpa-book ng accredited na hotel para sa loob ng 7 araw.

Pagdating sa paliparan, dadaan ang pasahero sa body temperature scanner.

Kapag nagpakita ng sintomas ay ihihiwalay ng Bureau of Quarantine ang pasahero pero kapag wala naman ay didiretso na ito sa briefing area.

Nakahiwalay ang OFWs sa non-OFWs.

Ang mga OFW ay ia-assign sa hotel habang iyong non-OFWs ay hihingan ng pruweba ng Bureau of Immigration (BI) na may hotel silang na-book.

Kailangan ding maghanda ng non-OFWs ng P4,000 para sa swab test.

Anim na araw ang bibilangin mula nang dumating sa bansa bago isailalim ang pasahero sa swab test.

Ang hamon umano ngayon sa mga nagsasagawa ng test sa airport ay ang pagpunta isa-isa sa mga pasahero sa mga pasilidad.

"Iisa-isahin na isa-swab sa mga hotel. Noon dito lang natin nasa-swab lahat, ngayon kailangan ng mobile swabbing team para ma-swab ang mga pasahero," sabi ni Undersecretary Raul Del Rosario, head ng NAIA one-stop shops.

Tinatayang lalabas ang resulta ng test sa loob ng isang araw kaya 7 araw dapat ang na-book na hotel.

Kapag negatibo, ieendorso ang pasahero sa local government unit na kaniyang pupuntahan kung saan dapat niyang tapusin ang nalalabi sa mandatory 14-day quarantine.

Hindi ito gaya ng dati na pinatatapos sa mga pasahero mula sa mga bansang may COVID-19 variant ang kanilang 2 linggong quarantine, negatibo man ang resulta ng test.

Papayagan na ring pumasok sa bansa ang mga foreign passport holder mula sa mga bansang may naitalang bagong COVID-19 variant kung may valid Philippine visa, foreign dignitary, o may asawa, anak o magulang na Philippine passport holder na kasama sa flight.

Nagpaalala naman ang BI na made-deport ang mga mapatutunayang magpapasa ng pekeng dokumento.

Nasa 1,300 ang bilang ng mga pasaherong dumating ngayong Lunes mula sa ibang bansa, na kailangang isa-isahin ng "mobile swabbers" sa mga quarantine facility at hotel.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News