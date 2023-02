PANOORIN: Masterclass para sa Pinoy entrepreneurs, inilunsad sa Dubai

DUBAI - Inilunsad ng Philippine Business Council (PBC) sa Dubai at Northern Emirates kamakailan ang isang marteclass upang mai-upgrade ang business at professional skills ng Pinoy professionals at entrepreneurs sa Dubai.

Layon ng training na mabigyan ng bagong pag-asa ang mga bagong negosyante at propesyunal na Pilipino sa UAE. Napapanahon ito para muling sumigla ang kanilang negosyo at career matapos dumaan sa matinding pagsubok ang ekonomiya dahil sa pandemya.

Gagamitin ng mga eksperto ang kanilang masterclass upang hasain ang business at professional skills ng mga Pinoy sa UAE.

