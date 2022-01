Suspek sa pagpatay sa mag-iina sa Romblon arestado

Natagpuang patay ang isang ina at 2 nitong anak sa isang bahay sa Barangay Poblacion, San Jose, Romblon, Enero 26, 2022. Retrato mula sa Mimaropa police

MAYNILA — Arestado na ng San Jose Municipal Police Station sa Romblon ang suspek sa pagpatay noong Miyerkoles sa isang babae at dalawa nitong anak.

Kinilala ng mga pulis ang suspek na si Patrick Rufino Cahilig, 35 anyos, isang karpintero.

Ayon kay Romblon Police Provincial director Col. Reynold Rosero, isa sa naunang apat na persons of interest sa kaso si Cahilig.

Ani Rosero, tatlo ang motibo na kanilang tinitingnan sa krimen. Ito ay ang crime of passion, alitan, at pagnanakaw dahil nawawala ang wallet ng biktimang si Weilyn Mendoza.

Sinasabing ang suspek ay tinanggal ng biktima bilang trabahador sa kaniyang pinapagawang bahay.

Dinakip ang suspek matapos positibong ituro umano ng isang testigo na nakita niyang lumabas sa bahay ng mga biktima. Ang testigo ay anak ng kinakasama umano ng suspek.

Arestado na ang suspek sa pagpatay mag-iina sa San Jose, Romblon noong Miyerkoles ūüď∑: MIMAROPA PNP pic.twitter.com/xjYphpxyOx — Dennis Datu (@Dennis_Datu) January 30, 2022

Kakasuhan ngayong araw ng Lunes ng 3 counts of murder ang suspek dahil sa pagpatay kay Mendoza at sa kaniyang 2 anak na may edad 9 at 7 anyos.

Sa ngayon, wala pa umanong ibinibigay na pahayag ang suspek sa mga pulis.

