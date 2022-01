POEA, itinaas ang deployment cap ng healthcare workers

MANILA - Inaasahang mas dadami pa ang Filipino Healthcare Workers (HCW) ang mag-a-apply ng trabaho sa abroad sa pagtataas ng annual overseas deployment cap ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) sa newly hired healthcare workers.

Mula 6,500 ginawa na itong 7,000 mula pa noong nakaraang buwan. Ang pagtaas ng deployment quota ay may basbas ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) upang mapayagan na ang karagdagang deployment ng newly- hired HCWs sa mga trabahong tinawag na ‘mission-critical skills’ ng Department of Labor and Employment.

Kasama sa mga trabahong ito ang nurses, nursing aides, at nurse assistants. Sa advisory ng POEA ang nurses na nag-expire na ang visas noong December 31, 2021 ay bibigyan ng prayoridad.

Papayagan ring makaalis ang HCWs na nabigyan na ng Overseas Employment Certificates (OEC) o exit clearance. Ang mga Healthcare worker sa ilalim ng government-to-government labor agreements tulad ng sa Germany at Balik Manggagawa ay hindi kasama sa nasabing deployment ceiling.

Pansamantalang sinuspinde ng POEA Governing Board ang pag-proseso at deployment ng HCWs noong nakaraang Nobyembre, dahil naabot na ang annual deployment cap na 6,500 para sa taong 2021.

Ang temporary deployment cap ng HCWs ay iniutos ng Philippine government upang masiguro ang sapat na bilang ng medical workers sa bansa habang may pandemya.

