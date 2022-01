Pinoy nurse sa England, ginawaran ng pamosong Schwarzman Scholarship

LONDON - Isang Pinoy Nurse sa England ang ginawaran ng pamosong Schwarzman Scholarship kamakailan.

Si Lloyd Nunag, 28 taong gulang, ang team leader ng Surgery at Oncology Research Team ng Imperial College Healthcare NHS Trust, ang isa sa mga mapalad na nagawaran ng nasabing scholarship.

Apat na taon na sa UK si Nunag at sinusuportahan niya ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid sa Sta. Cruz, Laguna.

Nagsimula siya bilang Healthcare Assistant nung unang salta niya sa England. Naging Staff Nurse, na-promote bilang Research Nurse, hanggang naging Research Team Leader.

“We do clinical trials, tulad sa COVID medicines, cancer, making sure na yung mga pasyente sa trials are safe,” sabi ni Nunag.

Nalaman niya ang tungkol sa Schwarzman Scholarship noong July 2021 at nakapag-apply bago ang September 2021 deadline.

Ang Schwarzman Scholarship Program ay nagbibigay ng pagkakataon sa mapipiling international scholars para magpakadalubhasa sa Master’s in Global Affairs sa Scharwazman College sa Beijing, China ng isang taon.

Sinimulan ni Stephen A. Schwarzman, isang American businessman, investor, philanthropist at Chairman and CEO ng The Blackstone Group, isang investment management company na nakabase sa New York City, USA.

Ang Schwarzman College ay nasa loob ng Tshinghua University sa Beijing,China. Nagbukas ang kanilang mga pintuan sa scholars noong 2016.

May humigit kumulang na tatlong libo ang nag-apply para sa nasabing scholarship. Isa si Nunag sa pumasa sa selection process at pinalad na maging isa sa 151 Schwarzman scholars ngayong 2022.

“I’m very happy to represent the Filipinos and the nursing community in that program,” sabi ni Nunag.

Ang Schwarzman Scholarship ay may layong hubugin ang mga susunod na henerasyon ng global leaders at ihanda sila sa hinaharap.

“Hindi lang mula sa medical field ang scholars, iba-iba rin. Kasama ko rito mga lawyers, yung iba engineers, at scientist. Tapos yung mga nakasama sa shortlist may interview. Sa panel ko mga sampung tao, 151 lang ang kinuha ngayon, wala namang limit ang bilang basta qualified. Basta nakita nila na may potensyal ka, willing silang mag-invest ng pera sa’yo. May allowance, monthly stipend, libreng food sa Schwarzman College,” kwento ni Nunag.

Ang scholars ay pinipili base sa kanilang leadership potential, intellect, at strength of character. Sumalang ang mga aplikante mula sa 55 bansa sa harap ng CEOs, University presidents, journalists, government officials, at business executives.

Ayon kay Nunag, maliban sa pagkakataong mapalawak ang kanyang kaalaman at karanasan, ang nag-enganyo sa kanyang mag-apply ng scholarship ay ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa kaisipan tungkol sa tungkulin o role na ginagampanan ngayon ng mga nurse sa mundo.

“Another motivation for me not just the nursing community, I think is, napaka-importante na kapag pinag-uusapan natin na nurses, we need to go beyond traditional roles ng nurses, hindi lang sila yung nagsusuot ng scrub suits,” saad ni Nunag.

May karanasahan na sa global leadership si Nunag sa labas ng kanyang trabaho. Naging pinakabatang delegado na siya sa United Nations sa pagsulong ng Universal Health Coverage (UHC).

Kung ano man daw ang kanyang matutunan sa Beijing, nais niyang i-ambag sa healthcare system ng Pilipinas. Pinuri at binati si Nunag ng kanyang mga katrabaho sa kanyang bagong tagumpay. Isa raw siyang inspirasyon sa iba pang nurses sa buong mundo na nangangarap ring magkaroon ng leadership role.

“After the scholarship, sana I will develop an understanding of China’s Universal Health Coverage, health policies, A-I and biotechnology industry. Hopefully, I will become the first Filipino and nurse to become a WHO Director-General,” saad ni Nunag.

Nakatakdang umalis patungong Beijing, China si Nunag sa darating na Agosto para simulan ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng nasabing scholarship.

