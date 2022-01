Pinoy group na “HERO” pinarangalan ng Qatar

DOHA - Kasabay ng pagdiriwang ng Qatar Human Rights Day at the International Day for Tolerance, pinarangalan at pinasalamatan ng Qatar Ministry of Interior Human Rights Department ang mga pinuno ng iba't ibang komunidad bilang pagkilala sa kanilang mga serbisyo kamakailan.

Isa ang Filipino group na “HERO” Qatar sa mga nakatanggap ng parangal. Ang “HERO” Qatar o Helping, Empowering, Recognizing OFWs ang isa sa mga nanguna sa pagtulong sa ating mga kababayan sa kasagsagan ng pandemya.

“Sobrang nakakagalak na makatanggap tayo ng isang parangal na hindi naman natin inaasahan at hindi natin hiningi. Ito po ay kusang ibinigay ng Qatar Government sa pangunguna ng National Human Rights Committee bilang pagkilala po sa atin sa kalidad ng mga Pilipino,” pahayag ni Engr. Henry Dimaano, Founding Chairman Emeritus ng “HERO” Qatar.

Ang taunang pagdiriwang ng Qatar Human Rights Day ay naglalayong bigyang-liwanag ang mga komunidad tungkol sa kanilang mga karapatan, mga tungkulin at obligasyon sa bansang Qatar. Ibinahagi rin dito ang kahalagahan ng paggalang sa batas ng host country.

“Sabi po kanina na tayo po na expats sa bansang Qatar ay hindi nila tinuturing na ibang tao. Pantay-pantay po ang kanilang pagkakilala para satin at poprotektahan nila tayo, tutulungan, gagabayan sa abot ng kanilang makakaya,” dagdag ni Dimaano.

Dinaluhan ang pagdiriwang ng mga opisyales mula sa Ministry of Interior, Human Rights Department at Civil Defense Department.

Nakatanggap din ng parangal ang mga opisyales ng indian, Pakistani, Sri Lankan, Nepalese at iba pang community organizations.

“Ito pong award na ating natanggap ay isang karangalan at isang inspirasyon sa ating mga Filipino community leaders at sa community,” dagdag ni Dimaano.

