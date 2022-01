Philippine Schools sa Saudi, balik face-to-face classes na

DAMMAM - Balik ang sigla sa Al Majd International School Dammam-Philippine Curriculum (AMISD-PC) sa pagkakaroon muli ng face-to-face classes sa lahat ng antas.

Ito ay matapos payagan ng Saudi Ministry of Education ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 6 na bumalik na sa eskwelahan.

Unang pinayagan ang grade 7 hanggang grade 12 students noong Agosto 2021.

“Excited and nervous because we are back to school. It’s better to have face-to-face than online classes because we can accomplish more tasks and activities,” sabi ni Jewel Saldo, Grade 6 .

“I am happy that I am studying with my classmates and I’m seeing my teachers,” sabi ni James Santos, Grade 3.

Ipinatutupad ang hybrid learning para sa 20 estudyante kada klase. Hinahati ito sa dalawang grupo na salitan pumapasok kada araw sa physical at online class.

Masaya man may agam-agam pa rin ang ilang mga magulang sa pagbabalik-eskwela ng kanilang mga anak.

“Masaya po ang bata na babalik na siya sa school sa normal. Sana po tuloy-tuloy na,” sabi ni Arlene Garcia, nanay ng Grade-1 pupil.

“Kasi hindi pa fully complied with ang lahat ng mga ganitong ages, yung vaccination,” sabi ni Mark Alavarez, tatay ng isang pupil.

“Protocol from Ministry of Health we follow it one by one, we don’t leave anything, we follow it and do it in our school,” sabi ni Mohammed Al-Jaloud, General Principal ng AMISD-PC.

Sinimulan ang vaccine roll-out sa mga edad lima hanggang labing-isa sa Saudi noong December 2021.

Patuloy na ipatutupad ng paaralan ang basic health protocols tulad ng pagsuot ng mask, temperature check at physical distancing para mapangalagaan ang kalusugan ng mga estudyante.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Image courtesy of AMISD-PC)