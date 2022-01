PH-Morocco diplomatic ties muling pinagtibay

RABAT - Halos tatlong dekadang walang embahada at ambassador ang Pilipinas sa Morocco, isang bansa sa North Africa.

Bagamat noong 1975 pa nagkaroon ng diplomatic ties ang dalawang bansa, nagsara ang embahada ng Pilipinas doon noong 1986 at 1993 dahil sa kakulangan ng budget.

Pero ngayong taon, itinalaga si Leslie Baja bilang bagong Philippine Ambassador to Morocco.

Sa isang seremonya, pormal na ibinigay ni Baja ang kanyang credentials kay King Mohammad VI nitong January 17.

Noong 2019 pa binuksang muli ang Philippine Embassy sa Rabat, ang capital ng Morocco ngunit naantala ang pagbabalik ng full operations nito at pagdating ng bagong ambassador dahil sa COVID-19 pandemic.

Nasaksihan ni Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita ang seremonya, kasama ang 38 na bagong ambassadors ng iba-ibang bansa.

Kahit kakabukas pa lang muli, naghahanda na ang Philippine Embassy sa Morocco para sa 50th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa.

May 4,600 Pilipino na nagtatrabaho sa Morocco, karamihan ay nasa domestic, beauty and wellness, at skilled sectors.

Nais tuldukan ng Pilipinas ang matamlay na ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpirma ng mga nakapilang bilateral agreements sa air services, pagtutulungan ng news agencies, diplomatic academies, at political consultations.

May dalawang ministerial visits ang pinaplano para muling pasiglahin ang Joint Commission on Bilateral Cooperation.

Kahit may pandemya, umabot sa USD23 million ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Morocco noong 2020.

Sa kasalukuyan, bukod sa Morocco, nagsisilbi ring non-resident ambassador si Baja sa Mauritania. Naghihintay rin siya na makapagbigay ng credentials sa Guinea, Mali, at Senegal.

Source: DFA website