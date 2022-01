PH Consulate sa Dubai nagbabala sa mga pekeng job offer online

DUBAI – Nagbabala ang Philippine Consulate General sa Dubai sa mga naghahanap ng trabaho sa United Arab Emirates laban sa naglilipanang fake jobs at services na naka-advertise sa mga social media sites.

Ayon sa Philippine Overseas Labor Office -Dubai, dumarami ang mga nakikita nilang post o advertisements sa social media na nag-aalok ng “employment opportunities” at “Job Order/Manpower requests” na mula umano sa legitimate businesses sa loob ng UAE at maging sa ibang lugar ng Gitnang Silangan at mayroon din mula umano sa mga licensed recruitment agencies sa Pilipinas, at sa POLO Dubai.

Paalala ng POLO Dubai na huwag patulan ang mga nasabing post dahil hindi ito aprubado ng Philippine Overseas Employment Agency (POEA) at pawang mula sa scammers at mga kahina-hinalang mga indibidwal o grupo.

Anila, Iligal rin ang job portals na ina-advertise sa social media sites. Upang maproteksyunan ang job seekers mula sa illegal recruitment, pinapayuhan ng POLO Dubai ang publiko na gamitin ng job seekers ang POEA website (www.poea.gov.ph) kung maghahanap ng trabaho sa UAE o sa ibang bansa.

Hinihikayat din ng POLO Dubai ang publiko na i-report kaagad sa kanila ang mga kahina-hinalang recruitment activities sa Operations and Surveillance Division, mag-email sa osd@poea.gov.ph.

Maaari ring makipag-ugnayan sa POLO Dubai sa hotline bilang (+971) 506526626 at sa pamamagitan ng email sa polodubai@ymail.com at polodubai.info@gmail.com.

Source: Philippine Consulate in Dubai FB page (facebook.com/PHinDubai)