Panukalang 'Foundling Recognition and Protection Act' pasado sa Senado

MAYNILA — Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ngayong Lunes ang panukalang batas na titiyak sa proteksyon at karapatan ng mga foundling o mga batang inabandona ng magulang.

Sa ilalim ng Senate Bill 2233 o Foundling Recognition and Protection Act, kikilalanin na natural-born Filipino ang mga foundling na matatagpuan dito sa Pilipinas at sa mga embahada, konsulada at mga teritoryo ng Pilipinas sa ibayong dagat.

Gagawa ang gobyerno ng mga programa at serbisyo para sa pagtiyak ng karapatan ng mga foundling sa mga serbisyo ng gobyerno gaya ng registration, ang pagsasaayos ng kanilang dokumento para sa kanilang pagpapa-ampon at ang pagtiyak na sila ay makakapag aral at tama ang nutrisyon.

Mayroon itong tinatawag na safe haven provision kung saan sinasabing may immunity mula sa demanda ang magulang na magbibigay sa safe haven institutions gaya ng DSWD at ospital sa kanyang sanggol na isang buwang gulang o mas bata pa.

Ito'y para sa tiyak na institusyon iiwan ang sanggol sa halip na sa basurahan, mga palikuran at sa iba pang lugar.

Tinukoy na as of December 2021, may 6,580 na certificates of foundling sa talaan ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa DSWD, may 1,473 na mga foundling na pwede ampunin mula noong 2009 hanggang Oktubre 2021.

Ayon kay Sen. Grace Poe, na isang foundling, sentimental siya sa pagkaka-aprub ng panukala.

"This is a triumph not only for the children but also for the parents who take them in, because parents who adopt kids would want the best for those children. So, they'd want their children to be able to achieve what their goals and ambitions are.”

Tagumpay umano ito hindi lang para sa mga foundling kundi para rin sa mga magulang na nag ampon sa mga foundling.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

