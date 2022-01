OFW sa Dubai, umaani ng parangal sa pag-arte

DUBAI - Back to back ang pagkilala sa Dubai based OFW na si Deo Macaraig, na hinirang bilang best actor sa Radfest Indie Short Film Competition at best supporting actor naman sa The Emirates Short Film Festival sa Dubai noong Disyembre.

Ito ay para sa pelikulang "1714" na base sa bible verse na Jeremiah 1714 kung saan gumanap si Macaraig na kapatid ng isang COVID patient. Bago ito, kinilala na rin ang kanyang husay sa ibang film awards.

“Meron din kaming ginawa na 1820 which dun ako naging best actor sa NAWADA International Film Festival, sa India rin. Naging bronze award din siya sa Digital Gate international Film Festival sa Algeria. Dun kami mas umingay kasi na feature kami sa TV patrol, sa iba’t ibang magazines,” sabi ni Deo Macaraig, Dubai-based OFW at award-winning actor.

Kuwento nya, anim na taong gulang pa lang siya noon, hilig na niya ang pag-arte kaya ipinagpatuloy niya ito.

“Nung high school ako, nag-iikot, then I won as best actor,” kuwento ni Macaraig.

Noong nakaraang taon, hindi naging hadlang ang pandemya para isulong ng grupo ni Macaraig ang pagbuo ng bagong pelikula.

Bukod sa mga karanasan sa buhay, inilalagay din ni Macaraig ang sarili sa mga sitwasyon ng bawat papel na kanyang ginagampanan. Ito anya ang susi ng kanyang mahusay na pagganap sa pinagbibidahang mga papel.

Samantala, may mensahe ang award-winning actor sa mga kapwa OFW na nagnanais sumunod sa kanyang yapak. “Para po sa OFWs ngayon, kung kayo po’y may talent na tulad ng ginagawa ko, ‘wag po tayong mahiyang ipakita,” payo ni Macaraig.

Hindi rito nagtatapos ang serye ng buhay-pelikula ni Macaraig. Sa katunayan, isang full-length film ang binubuo ngayon ng kanilang grupo.

