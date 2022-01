Mga Pinoy sa Europa, ikinatuwa ang pagluluwag ng travel restrictions sa Pilipinas

LONDON – Kung sa England, tanggal na ang lahat ng COVID restrictions, ikinatuwa naman ng mga Pinoy dito ang pagluluwag din ng travel restrictions sa Pilipinas.

Simula February 1, hindi na kailangang mag-quarantine ang mga fully vaccinated returning Overseas Filipinos at ibang pang biyaherong papasok sa Pilipinas, pero kailangan ng negative PCR test result.

Ang mga hindi bakunado o partially vaccinated ay kailangang sumailalim sa facility-based quarantine hanggang lumabas ang negatibong resulta ng swab test.

Suspendido na rin ang green, yellow, at red COVID-19 risk classification sa mga bansa. Pinaplano na ng ilang Pinoy sa England ang pag-uwi ng Pilipinas dahil tanggal na ang quarantine na malaki ang oras na nawawala sa kanila dahil sa haba ng inilalagi sa mga hotel.

“Of course sobrang masaya. Ang hirap kasi ‘pag mag-quarantine tapos yung leave mo limited, so mauubos oras. 2 years na rin akong ‘di nakakauwi at ‘di nakikita ang family ko, especially my mom.” sabi ni Bianca Feather, residente ng London.

FRANCE

Sa France, ikinatuwa rin ng mga Pilipino ang balitang ito. Malaking tapyas ito sa gastusin nila sa pag-uwi ng Pilipinas.

"Finally, ito na po yung pinakahihintay naming lahat. So naka-book na po ako, mag-e-empake na ako and I’m leaving soon. Best news ever for all the Pinoys na naipit sa abroad at dito sa France. So kitakits, kitakits,” sabi ni John Florencio, Pinoy sa Paris.

Kung masaya ang marami hindi naman maiwasang madismaya ang iba dahil sa sobrang taas ng pamasahe. Halos doble o triple pa raw kaysa sa dating presyo noon.

ITALY

Si Forzia Ilagan na ilang taong hindi nakauwi sa Pilipinas. Ngayon ay makakapag plano na ng pagbabakasyon sa Pilipinas.

“Almost three years na dapat balak na namin umuwi. Matagal na namin gustong umuwi. So ngayon, wala ng quarantine masusulit na namin yung bakasyon,” sabi ni Forzia Ilagan, overseas Filipino sa Milan.

SPAIN

Sa Barcelona, nabuhayan ng loob ang mga Pilipino na uuwi ng Pilipinas. Matutuloy na rin ang mga napurnadang high school reunion nila dahil sa pandemya.

“Meron kaming high school reunion, 2 years in the making na kami. So, very exciting kasi pwede na kaming mag-plan, pwede na kaming tumingin ng ticket. Kasi kung uuwi ka tapos you have like 10 days o 2 weeks lang na bakasyon, tapos merong quarantine, ubos agad yung panahon,” sabi ni Babylyn Felix, residente sa Barcelona.

Ang Pinoy doctor sa Barcelona na si Eric Penetrante, hindi tumitigil sa pagpapa-alala sa mga kababayan na patuloy na mag-ingat.

“Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa IATF na kanila nang inalis ang mandatory hotel quarantine sa mga umuuwing OFW sa Pilipinas. At ako ay nananawagan sa ating mga OFW na tayo pong lahat ay magpabakuna at pag-uwi natin ay seryosohin natin yung one week home quarantine,” sabi ni Penetrante, Pinoy doctor sa Barcelona.

Ang mga pagluluwag na ito ay inaasahang makakatutulong ng malaki sa pagbangon ng turismo at ekonomiya ng Pilipinas.

