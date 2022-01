Watch more on iWantTFC

Gusto nang iparehistro ni Adelfa Acunin ang 2 anak niyang 6 at 7 taong gulang para maisama sa mga mababakunahan kontra COVID-19 sa Metro Manila simula Biyernes.

Nais kasi niyang makatiyak na may proteksiyon ang mga bata, lalo't maraming nakakahalubilo sa trabaho ang kaniyang asawa.

"Lalo ngayon, maraming nangyayari na hindi natin maasahan," ani Acunin.

Ayon sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines (PIDSP), nasa 400,000 bata na ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas.

Nasa 2,000 naman sa bilang na iyon ang naospital.

Dahil dito, nanawagan si PIDSP President Dr. Mary Ann Bunyi maging ang Malacañang na pabakunahan na kontra COVID-19 ang mga kalipikadong bata.

"Puwede nating maiwasang lumala ang sakit na COVID-19 para hindi ma-ospital itong mga bata," sabi ni Bunyi.

"Tinitiyak natin na ligtas at epektibo ang mga bakunang gagamitin sa mga bata. Walang dapat ipangamba ang mga magulang. The doses for minors have been reformulated so that these are appropriate for them," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Inaasahang darating sa Huwebes ang unang batch na 780,000 reformulated Pfizer COVID-19 vaccine doses para sa mga batang edad 5-11.

Sa mga sumusunod na lugar naman mag-uumpisa ang pagbabakuna sa naturang age group sa Biyernes:

Philippine Heart Center

Philippine Children’s Medical Center

National Children’s Hospital

Manila Zoo

SM North Edsa (Skydome)

Fil Oil Gym sa San Juan City

Sinabi naman ng Department of Health-National Capital Region (DOH-NCR) na puwede na ring magbakuna ang mga kabilang sa 37 piling sites sa Metro Manila kung handa na.

Bukod sa 3 DOH hospital, may mga vaccination site din na itinalaga ang bawat local government unit sa rehiyon.

Kabilang dito ang ilang mall, paaralan, sports complex, ospital, parke at zoo. Karamihan sa mga site ay magbabakuna mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

May 17 sites naman na bukas kahit weekend.

Pagkalipas ng isang linggo matapos simulan ang pagbabakuna ng 5 hanggang 11 anyos, puwede na itong palawakin sa iba pang sites sa Metro Manila at sa labas ng rehiyon.

Bukas ang bakunahan sa lahat ng pasok sa age group, may comorbidity man o wala, depende na rin sa magiging resulta ng health screening.

Kailangan naman ng medical clearance kung ang comorbidity ng bata ay kabilang sa mga sumusunod:

Medical complexity

Genetic conditions

Neurological conditions

Metabolic/endocrine diseases

Cardiovascular diseases

Obesity

HIV infection

Tuberculosis

Chronic respiratory disease

Renal disorders

Hepatobiliary diseases

Immunocompromised state due to disease or treatment

Pinagdadala rin ng birth certificate o dokumentong patunay ng relasyon sa bata ng magulang na sasama sa bakunahan.

Kung walang birth certificate, puwede ang certification mula sa local civil registrar o barangay.

Kung guardian ang kasama, dapat magdala ng special power of attorney o kaya ay notarized authorization ng magulang.

Nasa 7.5 milyon na ang mga may edad 12 hanggang 17 na fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Bahagi sila ng halos 58.8 milyong fully vaccinated na indibidwal sa bansa.