Marawi Compensation Bill pasado na sa Senado

MAYNILA — Inaprubahan ngayong Lunes sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng kompensasyon sa mga residente ng Marawi na nasira ang residential property, cultural property and facilities, at commercial property noong kasagsagan ng seige noong 2017.

Sa botong 23 yes, lumusot sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Marawi Siege Victims Compensation Act of 2021.

Kabilang sa mga pupwedeng mag apply ng claim at libre sa tax ay yung mga nakatira sa Main Affected Areas o MAA.

Kabilang dito ang mga barangay ng : Lumbac Madaya, South Madaya , Raya Madaya 1, Raya Madaya 2, Sabala Amanao, Sabala Amanao Proper, Tolali, Daguduban, Norhaya Village, Banggolo Poblacion, Bubong Madaya, Lilod Madaya, Dansalan, Datu Sa Dansalan, Sangkay Dansalan, Moncado Colony, Moncado Kadilingan, Marinaut West, Marinaut East, Kapantaran, Wawalayan Marinaut, Lumbac Marinaut, Tuca Marinaut at Datu Naga.

Maaari ring mag-claim ang mga nasa "other affected areas." Kasama dito ang barangay ng, Saduc Proper, Panggao Saduc, Raya Saduc, Lilod Saduc, Datu Saber, Bangon, Fort at Wawalayan Caloocan.

Ang mga may-ari ng private properties na na-demolish dahil sa pagpapatupad ng Marawi Recovery, Rehabilitation, and Reconstruction Program (MRRRP) ay maaari ring mag apply ng claim.

Ang inisyal na pondo magmumula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa MRRRP.

Bubuo ng Marawi Compensation Board na siyang sasala sa lahat ng aplikasyon.

Mayroon itong 9 na miyembro. Binubuo ng 3 Maranao lawyer, licensed physician, certified public accountant, educator at licensed civil engineer na pawang ia-appoint ng pangulo.

Ang mga miyembro ng board ay tatanggap ng sahod ng kapantay ng Presiding Justice at Associate Justice ng Court of Appeals.

Ang operating budget ng board ay nasa P50 milyon.

Ang board ang tutukoy sa halaga ng ibibigay na monetary compensation base sa fair market value,

Matapos ang 3 taon, magsusumite ang board ng report sa Kongreso at Commission on Audit hinggil sa implementasyon ng batas.

Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Deputy Speaker Mujiv Hataman ang Senado sa pag-apruba sa panukala.

"Alam nating hindi mababayaran ang mga buhay na nawala sa Marawi, ang mga mahal sa buhay na hindi na nila makakapiling kailanman," ani Hataman.

"Kahit papaano ay makakatulong ang halagang makukuha sa ilalim ng panukalang ito para bumangong muli mula sa bangungot ng digmaan sa Marawi," dagdag niya.

