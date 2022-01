Watch more on iWantTFC

Aminado ang jeepney driver na si Rodrigo Sedejan na wala siyang magawa kundi sumunod nang ipatupad ng pamahalaan ang "no vaccine, no ride" policy sa National Capital Region (NCR).

Kaya laking tuwa niya nang malamang aalisin na ang polisiya sa paglipat ng rehiyon sa Alert Level 2 simula Martes, Pebrero 2.

"Napilitan lang ako magpa-vaccine, first dose pa lang ako dahil noong ipatupad 'yong 'no vaccine,' bawal lumabas, bawal magbiyahe, bawal mag-drive," kuwento ni Sedejan.

Dahil naman sa polisiya, laging bitbt ni Lelia Domingo ang mga dokumentong nagsasabing hindi siya puwedeng bakunahan dahil sa kaniyang karamdaman.

"Masaya pero nakakabiyahe naman ako dahil may dala-dala akong [dokumento]," sabi ni Domingo ukol sa pag-alis sa polisiya.

Ipinaliwanag ng Department of Transportation na ipinatutupad lang ang "no vaccine, no ride" kung nasa Alert Level 3 o mas mataas pang alert level.

Dahil ibababa na nga sa Alert Level 2 ang NCR, awtomatikong suspendido na ang patakaran.

Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, suspendido rin ang mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan na naglilimita sa galaw ng mga hindi bakunado.

"Ang ginawa ng mga alkalde ng kalakhang Maynila, nagkaroon ng resolusyon na huwag munang palabasin ang mga unvaccinated for their own protection except for basic things, for basic goods," ani Abalos.

"Pero nakalagay din doon once na mawala itong Alert Level 3, itong krisis na ito... automatic lifted po ito," aniya.

Ayon din kay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, sa ilalim ng Alert Level 2, puwede na ring lumabas ang mga bata sa bahay.

Pero mabuti na rin umanong tanungin ang local government unit kung ano ang panuntunan sa paglabas ng mga menor de edad.

Ibinaba sa Alert Level 2 ang status ng NCR sa harap ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News