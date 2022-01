Watch more on iWantTFC

Hindi mapigilang maiyak ni Marcosa Cadeliña tuwing naaalala ang sinapit ng kaniyang pamilya sa Bagyong Odette.

Sa tabing-dagat sila nakatira sa Jagna, Bohol at noong kasagsagan ng bagyo, inanod ng malakas na alon ang bangkang pangisda ng mister ni Cadeliña maging ang kanilang maliit na tindahan.

"Ewan ko kung makaahon pa kami ulit," sabi ni Cadeliña.

Tinangay din ng malakas na hangin ang malaking bahagi ng bubong nina Cadeliña kaya pinagtagpi-tagpi nila ang ilang natirang yero para sila'y may masilungan.

Pangingisda ang tanging kabuhayan ng maraming taga-Barangay Cantagay sa Jagna, at ngayo'y malaking katanungan pa rin kung kailan makababalik sa normal ang kanilang pamumuhay.

Sa tulong ng mga volunteer mula sa Society of Ex-Camillian Seminarians Inc. sa Bohol, inihatid ng ABS-CBN Foundation sa mga taga-Barangay Cantagay ang mga bigas at de lata para sa 450 pamilya.

"Tinitingnan namin na tuloy-tuloy na rin makabangon ang mga Boholanon dahil talagang mahirap ang experience nila sa Odette. Kahit kami ay biktima rin," sabi ni Florenda Clumnas, vice president ng Society of Ex-Camillian Seminarians Inc.

Sa ngayon, sinisikap ng mga residente na magkaroon muli ng mga bangkang panghanapbuhay para may pangtustos sa kanilang mga pangangailangan sa susunod pang mga araw.

—Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC