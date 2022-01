Fun Ride 2022, inilunsad ng mga Pinoy sa Timor-Leste

DILI, TIMOR-LESTE – Inilunsad ng Philippine Embassy sa Timor-Leste ang “DILI FUN RIDE 2022” noong January 30, 2022 bilang kauna-unahang biking event na pinangunahan ng Embahada sa pakikipagtulungan ng Association of Filipinos in East Timor o AFET.

Ilan sa mga lumahok sa DILI FUN RIDE 2022 noong January 30, 2022

“Layunin ng Dili Fun Ride 2022 ay i-promote ang safe biking, good health, at solidarity dito sa Timor-Leste, particularly sa Dili,” sabi ni Chargé d’ Affaires, a.i. Atty. Laser Blitz B. Sumagaysay sa TFC News.

Naging posible rin ang nasabing fun ride dahil sa kasalukuyan, mababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa.

“Very minimal na ang health regulations ukol sa COVID-19 dito sa Timor-Leste. Simula October 2021, nasa mas mababa sa sampu ang weekly new active cases sa bansa at walang naitatalang deaths sa halos isang taon na. Ang total active cases sa bansa ngayon ay nasa mas mababa sa 20. Ang nationwide “State of Emergency” dahil sa COVID-19 ay lifted na rin simula pa ng November 2021. Wala nang mahigpit na restrictions sa public gathering at events dito sa Timor-Leste ngunit nagrerekomenda pa rin ang Embahada ng pagsuot ng face masks at routine disinfection,” pahayag ni Atty. Sumagaysay.

140 ang nakilahok sa fun ride mula sa iba’t ibang lahi.

“Kanya-kanyang bikes sa fun ride ang ating mga kalahok. Meron po tayong 10km, 25km, at 50km biking legs na pinagpilian ng mga kalahok noong sila ay nagparehistro online para sa fun ride. Ang starting at finish points po ay sa Embahada ng Pilipinas sa Bairro Farol, Dili, Timor-Leste,” ani Atty Sumagaysay.

Lahat ng “finishers” sa fun ride ay nakatanggap ng certificate of participation at napabilang din sa paraffle kung saan namigay ng papremyo ang Embahada ng mga sumusunod: free airline ticket ($750), branded bikes, sports apparel, gadgets, atbp.

(from left to right) Pagpupulong nina Chargé d’ Affaires, a.i. Atty. Laser Blitz B. Sumagaysay, Acting Administrative Officer Mr. Gerry Monteras, Finance Officer Mr. Virgil Bernard M. Romuga kasama si AFET Vice President Ms. Mary Jane Bayan and BOD Dra. Mary Nieve Maestro noong January 21 patungkol sa DILI FUN RIDE 2022

Patuloy ang mga proyekto ng Embahada para sa matibay na pagkakaisa ng mga Pilipino sa Dili, Timor-Leste.