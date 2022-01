Filipino delicacies, tampok sa 14th Lao Food Festival

VIENTIANE, LAOS – Kabilang ang Filipino delicacies sa open-air event na ika-14 Lao Food Festival na ginanap sa Chao Anouvong Park in Vientiane, Laos noong January 25 to 29, 2022.

Sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Vientiane, Laos at sa pakikipagtulungan ng Special Agriculture Representative sa Bangkok, Thailand at ng Philippine Department of Agriculture (DA) Agribusiness Development Center o ADC, naitampok sa food fest ang mga popular nakakaning Pinoy tulad ng Crispy Squid, Mango kernels, Crispy Anchovies, Chichacorn, at iba pa.

Ang booth ng Pilipinas sa 14th Lao Food Festival na ginanap sa Chao Anouvong Park sa Vientiane, Laos

Ayon pa sa anunsiyo ng Embahada, kasama rin sa mga pagkaing gawang Pinoy na naitampok sa food fest ang award-winning na kape at tsokolateng mula Pilipinas tulad ng SGD Coffee Northern Sagada at North Star Upi na parehong pinarangalan ng French Association for the Valorization of Agricultural Products (AVPA) sa magkasunod na taong 2019 at 2020. Habang ang 100% unsweetened chocolate Malagos na tampok din sa PH booth ay nagwagi naman ng apat na Golds at isang Bronze sa 2020 World Drinking Chocolate Competition ng International Chocolate Awards.

Nagbenta rin ang Filcom sa Vientiane ng mga pagkaing Pinoy sa event tulad ng tapsilog at tocilog at Pinoy snacks na halo-halo, ube halaya, maja blanca at mga tinapay na pande coco, pandesal at iba pa.

Ang Lao Food Fest ay taunang event na inilulunsad ng Lao Women’s Union sa pakikipagtulungan ng Lao Businesswomen’s Association o LBWA na nagsusulong ng kultura, pagkain at handicrafts na Lao at sumusuporta sa kakayahan at kapakanan ng mga kababaihang negosyante.

Source: Philippine Embassy in Vientiane, Laos | DFA