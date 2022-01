Emirates Short Film Festival sa Dubai pinangunahan ng Pinoy

DUBAI - Matagumpay na idinaos ang 7th edition ng Emirates Short Film Festival (ESSF) sa Dubai, sa pangunguna ng ESSF CEO at Founder na si Ron Awa.

Dinaluhan ng iba-ibang lahi ang red carpet event na kung saan kinilala ang galing ng mga short filmmakers na nakabase sa United Arab Emirates at sa ibang bansa. Bahagi ng festival ang categoryang Cine Filipino kung saan pinarangalan ang magagaling na Pinoy filmmakers at mga artista.

“Pinasok ko yung mga Filipino filmmakers sa Pilipinas saka sa Dubai. So we have 24 movies, ako’y natutuwa kasi lahat naman sila masaya. Kahit hindi man nanalo, siguro pagbutihin nila yung paggawa ng pelikula. Saka yung sa Pilipinas, gusto ko silang pasalamatan kahit hindi sila pumunta dito sa Dubai. Ako po ay talagang tuwang-tuwa, maganda po ang reception ng mga tao sa Dubai,” sabi ni Awa.

Isa sa mga pinarangalan bilang young and emerging filmmaker ay ang UP visual communications graduate na si Wolff Santos dahil sa kanyang obrang “After All This Time.”

Hindi nakapunta sa Dubai si Santos, kaya ang kanyang kapatid na si Maya Angela Tesorero ang tumanggap ng tropeyo para sa kanyang kuya.

“I’m very happy kasi yung kuya ko, he won an award, sobrang galing nya po,” sabi ni Tesorero, kapatid ni Santos.

“After All This Time” is a short film about two childhood friends who have to deal with their feelings, and one of them has to go abroad.

Si Wolff Santos at ang kanyang napanalunang tropeo dahil sa kanyang obrang “After All This Time.”

And it was inspired by a few of my friends who after high school or during college, they also had to leave the country to pursue their own studies or further their careers,” saad ni Santos.

Dagdag ni Santos, mahirap man ang paggawa ng pelikula lalo ngayong pandemya, importante pa rin para sa mga kapwa niya filmmakers na magpatuloy.

“I think just getting your work out there isa huge thing if you think you have something special just keep on working at it and the important thing for us is to have our work recognized and shown and seen by our peers and by our audiences,” dagdag ni Santos.

Bukod sa awarding, bumida rin ang mga Pilipino sa intermission numbers. Dahil sa naabot na tagumpay ng Emirates Short Film Festival, magiging Emirates Film Festival na ito ngayong 2022.

Si Ron Awa, ang founder at CEO ng Emirates Short Film Festival (ESSF) sa Dubai

“Meron po kaming full-length, meron po kaming one-minute movie, meron po kaming movie made in 48 hours. So marami po kaming gagawing pagbabago, rebranding po. It will be Emirates Film Festival, wala na pong short. Naka-scoop po ang ABS-CBN, kayo po ang naka-una dyan, hindi ko po sinasabi dyan, kayo po ang naka-una, ganun po ang tiwala ko sa inyo,” pahayag ni Awa.

