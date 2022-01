Business Forum sa Abu Dhabi, tinalakay ang hamon ng pandemya

ABU DHABI - Matapos ang dalawang taon na hindi nakapag-organisa ang Abu Dhabi ng Philippine Business Council “Biz Talk” dahil sa pandemya, nagtipon muli ang mga negosyante, professionals, experts at community leaders.

Layon ng grupo na makatulong sa bawat isa, makalikha ng mga oportunidad at dagdag na kaalaman sa pagnenegosyo.

“We will let you come up with a people, know people, meet around people to negotiate and come up with a transaction, and eventually close the deal,” sabi ni Prof. Gau Raganit, chairman ng PBC Abu Dhabi,

“This will give me an opportunity to connect with business people in the emirates & to provide a networking opportunity. I hope PBC will help me set up my own business,” sabi ni Amelia Cabuso, participant.

Ibinahagi ng mga eksperto ang iba't-ibang aspeto ng Small & Medium Enterprises (SMEs) kung saan kabilang ang negosyo ng mga Pilipino sa United Arab Emirates. “Business depends on people like you.

"The gov’t can only create a nice environment conducive for business to thrive in,” pahayag ni Consul General Marford Angeles, Philippine Embassy sa Abu Dhabi. Ayon kay Ahmed AK, CEO at Founder ng MVP & Space.

Kahit nasa sme business kailangan ang digitalization na mabisang paraan ng pagnenegosyo ngayon at kahit matapos na ang pandemya. Ipinaliwanag naman ni Engr. Vinzor Concepcion, COO ng Al Falaki construction na malaki ang potential ng construction business dahil sa mga residential at property projects ng pamahalaan.

Inaasahang din ang patuloy na paglago ng food industry sa bansa dala ng turismo at food self-sufficiency ng UAE.

Mayroon ding nagsulong ng awareness para gumagamit ng environment-friendly plastic cups.

“Not all disposable cups are disposable. This paper looking disposable cups has plastic film inside. For this to be disposed of, it’s gonna take years & years,” sabi ni Josie Roberts, isang entrepreneur.

Ipinaalala naman ni Art Los Baños, Head ng Corporate Comunications ng Tristar, na ang paglakbay para sa sustainable business o pagiging matatag nito ay nakasalalay din sa magandang imahe ng serbisyo o produkto ng kumpanya.

