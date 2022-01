ALAMIN: Pinaluwag na isolation protocol sa OFWs simula Pebrero 1

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Maraming overseas Filipino workers na may balak umuwi ng Pilipinas ang natuwa sa nakatakdang pagluwag ng travel protocols para sa mga fully-vaccinated simula Pebrero 1.

Sa anunsiyo ng gobyerno, simula Martes ay hindi na kailangan pa ng mandatory quarantine sa mga pasilidad pag fully-vaccinated. Ang hihingin na lang ay negative RT-PCR test result na kinuha 48 hours bago ang nakatakdang biyahe.



Itse-check din ang certificate of vaccination mula sa mga sumusunod:

• WHO international certificates of vaccination and prophylaxis

• VaxCertPH

• National or state digital certificate of the foreign government which has accepted VaxCertPH under a reciprocal arrangement

Para sa mga di bakunado, partially-vaccinated at sa mga di ma-verify ang status ng bakuna, kailangan din ng negative result ng RT-PCR test na kinuha 48 hours bago ang biyahe.

Kailangan din nila dumaan sa facility-based quarantine nang 5 araw at home quarantine hanggang sa ika-14 na araw mula sa pagdating.

Lahat ay kailangan pa rin mag-register sa One Health Pass website.

Ayon naman sa Department of Tourism, naghahanda na ang ibang mga hotel na bumalik sa dating operasyon matapos ang mahabang panahon na nagsilbing quarantine facilities.

—Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News