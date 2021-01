Temperatura sa Baguio bumagsak sa 9.4 degrees Celsius

Burnham Park noong kasagsagan ng coronavirus lockdown sa Baguio City, Abril 15, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Naitala ngayong Linggo sa Baguio City ang pinakamalamig na temperatura sa lungsod mula ng "Ber" months, sabi ng state weather bureau na PAGASA.

Bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City bandang alas-6:30 ng umaga, sabi ng PAGASA.

Bunsod umano ito ng malamig na panahong dala ng hanging amihan.

Ayon pa sa PAGASA, posibleng bumaba pa ang temperatura sa mga susunod na araw.

Isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa bansa ang Baguio, na kilala rin bilang "City of Pines" at "Summer Capital of the Philippines."

Muling nagbukas sa turismo ang Baguio City noong Oktubre matapos magpatupad ng lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic.

