MRT tiniyak na ligtas sakyan ang mga tren kahit nagpositbo ang ilang kawani

Quezon Avenue Station ng MRT-3 noong Oktubre 8, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Tiniyak ng pamunuan ng MRT-3 na ligtas sumakay sa kanilang mga tren ang mga pasahero kahit pa nagpositibo sa COVID-19 ang ilang tauhan ng kanilang depot sa Quezon City.

Ayon sa pamunuan, walang dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil mahigpit na ipinatutupad ang disinfection process sa MRT.

Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, wala rin namang nagpositibong empleyado sa mga istasyon.

Noong nagdaang linggo, nag-positibo sa COVID-19 ang higit 40 empleyado ng MRT depot sa ilalim ng isang mall sa Quezon City.

Kasama rito ang 6 mula sa maintenance service provider at 36 office personnel. Isa sa kanila ang nasawi.

Nagkasakit din at naka-recover na sina MRT director for operations Michael Capati at general manager na si Rodolfo Garcia.

Ayon kay Batan, sumailalim naman sa quarantine ang mga empleyado ng depot na nagpositibo.

Mahigpit din umano ang pagpapatupad ng health protocols sa mga sumasakay ng tren, tulad ng palagiang pagsusuot ng face mask at shield, pagbabawal sa pagsasalita at pakikipag-usap at pagbabawal sumakay ng mga may sintomas ng COVID-19.

Tuloy ang operasyon ng MRT mula alas-4:37 ng madaling araw hanggang alas-9:30 ng gabi sa North Avenue habang alas-5:17 ng madaling araw hanggang alas-10:10 ng gabi naman sa Taft Avenue.

-- Ulat ni Jeff Hernaez, ABS-CBN News