Mga mangingisda hinabol ng Coast Guard para bigyan ng ayuda

Hinabol ng Philippine Coast Guard ang ilang bangkang pangisda sa Mabini, Batangas hindi para hulihin, kundi para bigyan ng ayuda.

Sanay na ang mga mangingisda sa Mabini, Batangas na makakita ng mga nagpapatrolyang taga-Philippine Coast Guard (PCG).

Pero ang ipinagtaka nila ay kung bakit hinabol sila sa may dagat umaga ng Linggo gayong wala naman silang nagawang kasalanan.

Nang magkaabutan, luminaw ang lahat nang makita ng mga mangingisda na may bitbit palang ayuda ang mga taga-Coast Guard para sa kanila.

Tulong umano iyon ng mga Coast Guard para sa mga mangingisdang naapektuhan ng nagdaang bagyong Quinta at COVID-19 pandemic.

"Talaga pong hirap. Minsan walang huli," kuwento ng mangingisdang si Alex Atienza.

Kaya ang pangamba ay napalitan ng ngiti at pasasalamat dahil hindi lang isda ang maiuuwi ng mga mangingisda sa kanilang mga pamilya kundi may kasama pang bigas at mga de-lata.

Tinungo rin ng mga taga-Coast Guard ang Barangay Mainit, na isa sa pinakamatinding nasalanta ng bagyong Quinta.

Dala nila ang tulong para sa nasa halos 200 pamilya.

Unti-unti namang bumabangon ang mga residente mula sa mga nagdaang kalamidad.

Marami sa mga bangkang pangisda ay sinira ng mga nagdaang bagyo kaya apektado ang kanilang kabuhayan.

"Siyempre po, nahirapan dahil po nag-iba ang mga bahay, wala po hanapbuhay," anang residente na si Rosie Fajardo.

Apektado rin ang kabuhayan ng mga bangkerong umaasa sa turismo.

Bibihira pa rin kasi ang mga turistang dumadayo sa lugar bunsod ng mga umiiral na health protocols.

Ipinagpapasalamat ng mga taga-Mabini ang tulong na hatid ng Coast Guard.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News