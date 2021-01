Ilang tsuper problemado sa pagsasara ng U-turn slot sa EDSA-Caloocan

Isasara simula Pebrero 1, 2021 ang General Tinio U-turn slot sa EDSA-Caloocan para bigyang daan ang EDSA Busway project. ABS-CBN News

MAYNILA — Higit 2 dekada nang namamasada ng jeep sina Vicente Rabas at Ernesto Bocales.

Binubuhay nila ang kanilang pamilya sa pagbiyahe sa ruta mula MCU, Caloocan hanggang Divisoria, Maynila.

Pero nangangamba silang mabawasan ang kanilang mga pasahero kapag isinara na ang U-turn slot sa General Tinio sa EDSA-Caloocan simula Lunes, Pebrero 1.

"Baka wala na kaming kitain kasi mga pasahero, hindi rin nila alam saan sila sasakay," ani Rabas.

"Saan kami dadaan? Nahihirapan na nga kami sa biyahe, di pa kami makakuha ng pasahero doon. Dito talaga ruta namin, ano gagawin namin diyan?" ani Bocales.

"Hirap na kami sa biyahe, hirap pa sa daan," dagdag niya.

Pero hindi lang jeepney drivers ang problemado dahil nariyan din ang mga pasaherong tulad ni Ryan Lumandas, na mapapalayo umano sa sakayan ng jeep.

Hindi na raw kasi makakadaan pabalik ng Monumento ang mga jeep at deretso na sa inner roads papuntang 5th Avenue.

"Ang mangyayari, sa 5th Avenue na kami mapupunta, imbes sa Monumento na malapit," ani Lumandas.

Ang nasabing U-turn slot ang huling slot na isasara ng Metropolitan Manila Development Authority sa EDSA northbound.

Muli namang iginiit ng MMDA na mas maraming pasahero ang makikinabang sa busway project.

"Our primordial consideration is ano ba ang makakapagbigay ng convenient at mas mabilis na biyahe sa EDSA sa mas maraming mananakay," ani MMDA Chief of Staff Mike Salalima.

"Sa displacements, 'yan po ay ating pag-aaralan at makikipag-coordinate sa kaukulang ahensiya," dagdag niya.

Sa pagsasara ng U-turn slot, pinapayuhan ang mga apektadong sasakyan na lumiko sa Balintawak-Cloverleaf para makabalik ng EDSA southbound lane.

Muli namang nagpaalala ang MMDA sa publiko na magsuot ng face mask kapag nasa loob ng mga pampubliko at pribadong sasakyan.

Hindi naman mandatory ang pagsusuot ng mask kapag tanging driver lang ang sakay ng kotse.

Puwedeng magmulta ng P2,000 hanggang P10,000 ang mga mahuhuling lalabag sa health protocol.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News