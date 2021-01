Gov't officials dapat isapubliko ang bakuna: eksperto

Dapat isapubliko ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang pagbabakuna laban sa COVID-19, sabi ng isang eksperto.

Ayon kay Dr. Leo Olarte, dating pangulo ng Philippine Medical Association, ito ay para maibsan ang ano mang agam-agam ng publiko kaugnay sa pagbabakuna.

"You have to set an example. Magpabakuna tayo in public. Cabinet members, mga mayors natin, senador. That is a very big influencing factor for the public to follow," ani Olarte.

Nitong nagdaang linggo, inanunsiyo ng Malacañang na hindi na isasapubliko ang pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ng bakuna kontra COVID-19 dahil sa puwet na ito magpapabakuna.

Halos kalahati ng mga Pinoy ang nagsabing hindi sila magpapabakuna kontra COVID-19, base sa Pulse Asia survey na nilabas nitong Enero 2021.

Pero ayon kay Olarte, tanging pagpapabakuna lang ang paraan para makamit ang herd immunity.

Dapat ding ipaliwanag nang maigi sa publiko ang kahalagahan ng pagbabakuna at ang mga posibleng side effect.

Ayon kay Olarte, depende rin sa edad ng tao ang brand ng bakuna na dapat gamitin.

"'Yong Pfizer and Moderna, ang nagdadala diyan 'yong messenger RNA, maganda para sa mga pasyente, 18-65 years old... ang kanilang immune system kasi malakas," ani Olarte.

"Beyond 65, ang magandang vaccine na gagamitin 'yong AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, kasi mga attenuated virus," aniya.

Tiniyak naman ng Department of Health na pinag-aaralan nang maigi ang guidelines sa pagbabakuna para matiyak na ligtas ito, lalo para sa mga may allergies, asthma o contraindications.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News