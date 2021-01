1 taon matapos ang unang kaso: COVID-19 cases sa PH pumalo ng higit 500-K

Watch more in iWantTFC

Pumalo na ng higit kalahating milyon ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, isang taon matapos maitala ang unang nagka-COVID-19 sa Pilipinas.

Sa tala ng Department of Health (DOH) ngayong Linggo, umabot na sa 525,618 ang bilang ng total cases matapos makumpirma ang 2,103 bagong kaso.

Pero sa bilang na iyon, 27,318 lang ang itinuturing na active cases.

Iniulat din ng DOH ngayong Linggo ang 11,653 bagong recovieres kaya 487,551 ang kabuuang bilang ng mga gumagaling sa COVID-19.

May 80 naman namatay sa sakit kaya umakyat sa 10,749 ang death toll.

Enero 30 ng nakaraang taon nang makumpirma ng Pilipinas ang pinakaunang kaso ng COVID-19 sa isang Chinese na babae mula Wuhan, ang lungsod sa China kung saan pinaniniwalaang nagmula ang sakit.

Isa sa mga tinamaan ng severe COVID-19 sa bansa ang 65 anyos na si Leonardo Arellano.

Sariwa pa sa kaniyang alaala ang makailang beses na halos pag-aagaw-buhay.

"Kapag kasi inalis 'yong oxygen ko halos maramdaman ko parang mamamatay na ako," ani Arellano.

Dahil din sa pandemya, napilay ang maraming megosyo at milyon ang nawalan ng trabaho, dahilan para maranasan ng bansa ang pinakamalalang economic contraction nito mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Hati naman ang opinyon ng mga ordinaryong mamamayan sa naging tugon ng gobyerno laban sa COVID-19.

"Matagal po ang aksyon ng gobyerno," sabi ng taxi driver na si Joel Mendoza.

"Satisfied naman kasi kahit papaano may nagawa naman sialng paraan. Hindi naman nila pinabayaan nang basta-basta lang," anang motorcycle courier na si AJ Acta.

Ayon sa DOH, nahuhuli man sa procurement ng bakuna ang Pilipinas kumpara sa mga karatig-bansa, mas mainam nang makasiguro sa kaligtasan nito.

"Ginagawa po ng gobyerno ang lahat ng ating makakaya para po tayo ay magkaroon ng sufficient number of doses for our coutrymen," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa buong mundo, pumalo na sa 102.6 milyon ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19, kung saan 2.2 milyon ang binawian ng buhay.

-- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News