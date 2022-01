Malakas na pagsabog sa Bulkang Taal, hindi inaasahan — volcanologist

Taal Volcano releases steam-rich plumes as seen from Nasugbu, Batangas on January 29, 2022. Domcar Lagto, ABS-CBN News

Walang inaasahang malaking pagsabog sa Bulkang Taal sa kabila ng mga aktbidad nitong weekened, sabi ngayong Linggo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon kay Paolo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory, naitala nitong Sabado hanggang Linggo ang mahihinang phreatomagmatic burst sa main crater na nangyayari tuwing nagkakaroon ng contact ang tubig sa mainit na parte ng bulkan.

Ang mga ito ay maiikli lamang at tumagal ng 10 segundo hanggang 2 minuto, at lumikha ng plume na tumaas ng 400 hanggang 900 metro.

Ayon kay Reniva, walang inaasahang malaking epekto sa mga residente malapit sa Taal Volcano ang mga aktibidad nito.

Wala namang inire-rekomendang paglikas, pero pinaalalahanan ang mga mangingisda na huwag manatili nang matagal malapit sa Taal Volcano Island.

Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan.

“Ang effect naman niyan, confined lang doon sa main crater. So, ang ano diyan is ‘yung recommendation nga is walang dapat manatili nang matagal o permanente sa volcano island,” ani Reniva.

Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo, Batangas ang kahandaan sakaling irekomenda ng Phivolcs ang paglikas dahil sa mga aktibidad ng Bulkang Taal.

Ayon kay Agoncillo Mayor Daniel Reyes, humupa na ngayong Linggo ang mga aktibidad ng bulkan matapos ang 8 mahinang phreatomagmatic bursts sa main crater bandang alas-3:50 ng hapon hanggang alas-9:57 ng gabi nitong Sabado.

Sa ngayon ay walang epekto ang pagputok sa bayan, ayon kay Reyes.

“Sanay na po ang [local government unit] natin, kaya ready naman po kami in case na mag-evacuate po ang mga tao po natin. Ine-establish na po namin ‘yong incident center po namin, command center, para sa ganon po in case na kailanganin talaga,” ani Reyes.

Wala pa namang ipinatutupad na evacuation sa ngayon, pero may ilang residente ang boluntaryong lumikas at nanuluyan muna sa mga kaanak sa ibang barangay na malayo sa bulkan.

“In-advise naman po namin ‘yong mga tao na mag-ready in case po na kailangang lumikas ay mailikas po namin. So, kinoordinate na rin po namin sa mga puwedeng puntahan po nila na mag-ready din,” saad ni Reyes.

“’Yong mga mangingisda po, ‘yong in-advise po namin kahapon na kung maari huwag munang pumunta sa tubig kasi medyo mahirap pong umalis kaagad in case po talaga. Pero ngayon po, nagpatuka na rin po sila,” dagdag ng alkalde.

Ayon sa Office of Civil Defense-Calabarzon, “wala namang untoward na effect” ang mga aktibidad ng bulkan sa mga residente, partikular sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel at Talisay.

Wala rin naman umanong inaasahang malaking pagsabog.

“So far, wala naman tayong nai-record pa na evacuee at ‘yong view nila doon sa mga isla na malapit, may mga steaming pero wala namang untoward na effect mismo directly doon sa kanilang pamumuhay doon,” ani Kelvin John Reyes, public information office ng OCD-Calabarzon.