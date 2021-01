Pagbibitiw ni Magalong sa gitna ng kontrobersiya, magandang ehemplo— CBCP official

MAYNILA - Naging maganda ang ipinakitang halimbawa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pagbibitiw nito sa puwesto bilang contact tracing czar matapos na mapabilang siya sa mga dumalo sa party na nakitaan ng mga paglabag sa mga ipinatutupad na health protocols, ayon sa isang opisyal ng Simbahang Katolika.

“At least maganda 'yung ginawa niya, he took accountability for something that was done. Nakita ng taumbayan na mukha 'yang mali, mukha 'yang may paglabag sa health protocols, at least he owned up to it,” pahayag ni Rev. Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP)

Biyernes nang ipaabot ni Magalong ang kaniyang pagbibitiw sa puwesto bilang contact tracing czar. Dumalo siya at kaniyang misis sa isang pagtitipon para sa birthday ng event organizer na si Tim Yap, at pagkukulang umano niya na hindi naitama ang mga paglabag na nakita doon.

May ilang mga dumalo ang nakitang walang suot na face masks at hindi rin sumunod sa physical distancing.

“Siguro nakita natin dito hindi lahat ng lider ganun. 'Yung iba talaga kumakapit sa posisyon. Sana nga makikita natin ang mga pinuno natin nagbibigay ng huwaran din sa taumbayan,” sabi ni Secillano sa panayam sa TeleRadyo, Sabado ng umaga.

Kasama ang kaniyang kabiyak sa 33 kataong pinagmulta dahil sa paglabag sa mga ordinansa hinggil sa COVID-19 protocol.

“Ang ginawa naman ni Gen. Magalong malaking bagay din ito dahil sabi ko nga he owned up to it and he wanted to set an example. Sana nga lahat ng leader katulad niya,” sabi niya.

Dagdag niya na dapat ay mawala na rin ang tinatawag na entitlement sa mga public servant.

“Kasi, halimbawa ang namamayani dito yung entitlement, naku, hindi talaga public service ang ibibigay mo kung ‘di self-interest ang mamamayani dito,” saad niya.

Ilan nang mga opisyal ang umani ng batikos dahil sa paglabag umano sa mga quarantine protocol at patuloy silang nasa posisyon.