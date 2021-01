Mga haharap sa SC para sa oral arguments vs Anti-Terror Law, binigyan ng send-off rally

MAYNILA — Nagsagawa ng grand send-off rally ang iba’t-ibang grupo mula sa mga sektor ng lipunan nitong Biyernes para magpakita ng suporta sa mga abogado na haharap sa oral arguments sa Korte Suprema kaugnay ng Anti-Terrorism Law sa Martes.

Binuo ang naturang send-off sa University Avenue ng University of the Philippines Diliman para din anila sa 37 petitioners laban sa kontrobersyal na batas.

Matatandaang ilan sa mga petitioners na tumutol sa naturang batas ay mga pari, estudyante, manggagawa, katutubo, mga netizen, at minority groups.

Nagpahayag ng pagkabahala si dating Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, parte ng legal team na hahamon sa naturang batas, dahil aniya sa panganib na dala ng Anti-Terror Law.

Sabi ni Colmenares, mapanganib ang batas para sa lahat dahil kahit sinong maglabas ng hinaing laban sa pamahalaan ay nire-red tag na bilang terorista.

Kasama naman ang iba pang abogado sa pagharap sa Korte Suprema sa Martes, ihahain anila nila ang mga puntos kung bakit dapat ibasura ang Anti-Terrorism Law. Klaro umano ang target ng batas, at ito ay ang mga aktibista na nais buwagin ng pamahalaan.

Ayon naman kay Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, "competent to argue" ang mga abogadong haharap sa oral arguments at umaasa silang mapapawalang bisa ang batas. Maaari naman umanong ilang probisyon lang maituring na unsconstitutional.

Hindi naman daw sila tutol na labanan ang mga terorista, sa katunayan nga daw ay may mga batas para rito pero may nakapaloob dito na ang target ng batas ay mga taong lumalaban sa pamahalaan.

Sa isang pahayag, sinabi ni ACT Rep. France Castro na kadalasang nare-red tag ay mga kritiko ng administrasyon, kaya nakakabahala raw ang nasabing batas.

"Recently, the NTF ELCAC has been intensifying its attacks against the education sector by tagging over thirty schools, releasing a list of names they accuse of joining the NPA," paliwanag ng mambabatas.

"It is continuously tagging as 'terrorists' and harassing the petitioners and lawyers questioning the ATA as members of the CPP-NPA," aniya.

Nakiisa rin ang religious sector para ipakita ang suporta na ayaw nila ang anti-terrorism law.

Ayon kay Fr. Rico Ponce ng Order of Carmelite, ang batas ay ginagamit lang na instrumento para kitilin ang karapatan ng mga mamamayan kabilang ang simbahan.

Ayon naman sa isa sa mga organizer na si Renato Reyes, ang pagtititpon ay ang pampalakas ng loob at pagpapakita ng suporta at pasasalamat para sa mga abugado na haharap sa oral arguments dahil sa patuloy na pag-atake ng pamahalaan sa mga sektor ng lipunan na tumutuligsa o lumalaban sa kanila.

Lahat umano ng ginagawa ng pamahalaan ngayon gaya ng pagpapawalang bisa sa UP-DND accord, ang panggigipit sa mga aktibista, ang red tagging at pananakot sa mga mamamahayag at artista ay patunay na sinusupil ang karapatang magsalita o maglabas ng kanilang saloobin.

Kung talagang pagbabatayan ang konstitusyon, naniniwala ang grupo na malakas ang laban nila at nasa katwiran sila. — Wheng Hidalgo, ABS-CBN News