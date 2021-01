Mga alagang aso, pusa at lovebirds patay sa sunog sa Caloocan

Firefighters secure the perimeter after a fire in Barangay 69, Caloocan City on January 30, 2021. George Calvelo, ABS -CBN News

Apat na bahay ang tinupok ng apoy sa Baltazar 2 street, Barangay 69, Caloocan City bago mag-alas-12 ng tanghali nitong Sabagdo.

Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng apoy na si Naomi Zulueta, mag-isa lang siya sa bahay at nagluluto ng pagkain para sa mga alagang aso.

Iniwan niya ang niluluto ng saglit para paandarin ang washing machine pero nakaamoy siya ng parang nasusunog. Pagbalik niya sa kusina, nakita niyang malaki na ang apoy kaya tumakbo na lang siya palabas ng bahay. Wala siyang naisalbang gamit at mga alagang aso, pusa at lovebirds.

Kuwento pa ni Zulueta, minana niya sa kanyang magulang ang bahay na gawa sa kahoy kaya madali itong tinupok. Wala raw siyang anak kaya ang mga alagang hayop ang itinuring niyang mga anak.

Kasamang nasunog ang 20 aso, 5 pusa at 5 pares ng lovebirds. Isa lang sa mga alaga niyang aso ang nakalabas ng bahay dahil hindi ito nakakulong.

Ang ibang alaga niya ay nasa likurang bahagi ng bahay nakakulong, kaya walang nakalabas sa kanila.

Nasunog din ang kanilang sasakyang L300 at dalawang motorsiklo.

Pansamantalang makikitira silang mag-asawa sa pamangkin niya na nasa tapat lang ng bahay nila.

Nadamay din sa sunog ang katabing apartment at ayon sa isang tenant nito na Jesus Espaldo, nasa ospital silang mag-asawa at ang naiwan lang sa bahay ay ang 2 anak nya at biyenan.

Nang makauwi siya ay tinutupok na ng apoy ang kanilang bahay at naabo ang karamihan sa mga gamit na ipinundar niya ng mahabang panahon.

Batay naman sa inisyal na imbestigasyon ng Caloocan BFP, umabot sa second alarm ang sunog bandang 12:15 ng tanghali at nagdeklarang fire out 1:24 p.m.

Aabot sa P100,000 ang halaga ng mga natupok na ari-arian.

Paalala ng BFP, huwag iwanan ang mga niluluto para hindi maging sanhi ng sunog.