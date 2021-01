Liquor ban at curfew sa Davao City, palalawigin hanggang Marso 31

Pinalawig pa ng Davao City hanggang Marso 31 ang liquor ban at curfew para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Patuloy na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang 24-hour liquor ban at curfew hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon, base sa Executive Order no. 5, Series of 2021.

Layon ng total liquor ban na maiwasan ang hawahan sa COVID-19 sa mga inuman, habang ang 9 p.m. to 4 a.m. curfew naman ay para matigil ang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte, kailangan makontrol ang kaso ng coronavirus sa lungsod dahil full occupancy na ang mga COVID-19 beds sa Southern Philippines Medical Center (SPMC).

Samantala, inanunsyo ng Davao City Vices Regulation Unit na umabot na sa P8.5 milyon ang nalikom nila mula sa mga multa sa paglabag ng liquor ban, sobriety ordinance, at anti-smoking ordinance sa taong 2020.

Isa ang Davao City sa mga lugar sa Pilipinas na extended din ang pagsasailalim sa general community quarantine hanggang sa katapusan ng Pebrero.

Sa kasalukuyan, mayroon nang 11,459 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Davao City, 1,502 nito ay mga aktibong kaso.

