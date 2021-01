Bagong strain ng ASF, wala pa sa Pilipinas: DA

MAYNILA - Tiniyak ng Department of Agriculture (DA) na hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ang bagong variant ng African swine fever na unang naiulat sa bansang China.

“Nag-issue na kami ng statement through our director of Bureau of Animal Industry na wala pa po 'yan dito,” pahayag ni Assistant Secretary Noel Reyes, tagapagsalita ng DA.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng tanghali, sinabi ni Reyes na hindi makakapasok ang bagong strain ng ASF sa bansa dahil mahigpit na ipinagbabawal ang fresh at frozen meat, canned processed pork at canned pork products na galing China.



“Kumpiskado po 'yan,” sabi niya

Nakuha umano ang bagong strain sa China mula sa hindi rehistradong bakuna kontra sa sakit. Pinangangambahan din na maaaring kumapit ito sa frozen meat at maging sa mga de lata.

“Lahat ng bansa na may ASF, may listahan po tayo diyan, pagpasok pa lang sa quarantine sa immigration pinapa-declare kung may dala silang kung karne o processed canned meat man, bitbit nila, bawal po 'yun,” sabi ni Reyes.

Watch more in iWantTFC

Dagdag naman ni Reyes na kakaunti na ang insidente ng ASF sa bansa.

“Konting-konti na lang po 'yun, pahupa na po pero kailangan pa ring ipagpatuloy 'yung stringent 'yung bantay ASF sa barangay. Kailangang may security, may quarantine, may mag-spray lalo na 'yung galing ng mga farms,” sabi niya.

Naniniwala naman si Reyes na bababa na rin ang presyo ng baboy sa merkado lalo’t paparating na ang importasyon at tuloy naman aniya ang supply ng baboy mula sa mga ASF-free na mga probinsiya sa bansa.

“We’d like to see softening of prices in the coming weeks. Yung papasok na import we're assured nasa range siya ng P280 to P300 [kada kilo] 'pag bagsak ng frozen pork from ASF free countries—US, Canada, Netherlands, Denmark and Spain,” banggit ni Reyes.

Lagpas P300 na ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy sa merkado.

RELATED VIDEO: