Apela ng DENR: Gamit na face mask, shield, itapon nang maayos

Araw-araw pinag-iingat ang housekeeping staff ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City sa pag-dispose ng kanilang medical waste nila. Dumami ang bilang ng naitatapong medical waste dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19 at pagdami na rin ng ginagamit na personal protective equipment. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinaalalahanan ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na itapon nang maayos ang mga gamit na face mask at face shield o ang tinatawag na "household health care waste" dahil sa kontaminasyon na maaaring maidulot nito.

Sa isang public press briefing, sinabi ni Environment Undersecretary Benny Antiporda na nawawala ang silbi ng paggamit ng face shield, face masks, at mga gloves sa labas kung hindi ito itatapon nang maayos.

"These are all being used to protect lives, 'yun ang main objective niya and yet pagdating sa disposal nade-defeat ang purpose niya dahil sa indisciminate na pagtatapon," ani Antiporda.

Alinsunod sa pandemic protocols ng bansa, kinakailangang naka-face mask at face shield ang mga lalabas ng bahay para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Kasabay nito, may iilang gumagamit ng mga guwantes o rubber gloves bilang dagdag-proteksyon. Pero matagal nang ikinababahala ng mga environmentalist group ang pagdami ng mga naitatapon na face mask at face shield na hindi naman nabubulok.

Ayon kay Antiporda, nakababahala ang bilang ng mga naitatapon na tinatawag na household health care waste. Dahil dito, plano ng tanggapan na maglaan sa bawat barangay ng mga dilaw na trash bin para doon itapon ng mga residente ang ganitong klase ng basura.

Ibinahagi rin ni Antiporda ang wastong paraan ng pagtatapon ng mga ito sa mga trash bin.

"Kapag pira-piraso lang ang itatapon sa loob ng bin kapag naipon na sa bahay, ilagay sa maayos na sisidlan at i-seal nang maayos and ilagay sa tabi ng yellow trash bin kasi kapag dinaanan na po 'yan ng truck ng basura alam na nila na suspected contaminated waste po iyan, hindi po iyan ihahalo natin kapag nagtapon tayo ng household waste," ani Antiporda.

Aminado ang ahensiya na hindi lahat ng barangay ay mabibigyan nito dahil sa kakulangan ng pondo. Kaya naman apela ni Antiporda sa mga lokal na pamahalaan na maglaan din ng sari-sariling disposal area para sa mga household health care waste sa kani-kanilang mga barangay.

Handa naman daw anila sila tumulong sa mga LGU.

"Susuportahan po sila ng national government, very cooperative naman po sila when it comes to health protocols, eh maisama pa rin siya sa health protocol para hindi ma-defeat ang purpose ng pagtatapon ng face masks," ani Antiporda.

"Again this will serve as a sign na segregate na-household health care waste para maproteksyunan ang mga magpi-pick up ng ating mga basura," ani Antiporda.