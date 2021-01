Amerikanong senior citizen sa NAIA natutulog matapos umanong ma-scam

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sa sahig ng arrivals area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 natutulog ang Amerikanong si Maurice Francis O’Connor.

Naging bahay na niya ang NAIA Terminal 1. Pero dahil wala na umano siyang pambili ng ticket.

Bago nito, ilang araw rin aniya siyang natutulog sa bangketa.

Dalawang taon na rin aniya siyang pabalik-balik sa Pilipinas. Pero nitong buwan lang pagpunta niya sa bangko, hindi na raw nakapangalan sa kaniya ang account kung saan nagpapadala ng pensiyon ang Estados Unidos.

“I showed my identification, I showed a number. They said we can't give it to you sir, account is not in your name. That means I get money going to another person not in my name,” ani O’Connor.

Hinala niya na na-scam siya pero hindi na niya ito idinetalye.

Dahil wala siyang pera, binibigyan siya ng pagkain ng mga janitor at iba pang airport staff.

“Pag meron nag-aabot ng pangkape, kain. Nakakaawa, parang lolo ko na,” ani John Mark Davis na janitor sa paliparan.

Umaasa naman si O’Connor na tutulungan siya ng mga kaibigan niya sa abroad.

Pero para sa Bureau of Immigration, US Embassy na dapat ang tumulong sa kanilang kababayan.

Aalamin naman ng embahada ang sitwasyon ni O’Connor, maging ang scam na dinanas umano niya bago gawin ang susunod na hakbang.

— Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News