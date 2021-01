ALAMIN: Ilang kanseladong aktibidad, pista sa Pebrero dahil sa pandemya

Dumagsa ang mga tao sa Binondo, Maynila noong Enero 24, 2020 bilang paggunita sa Chinese New Year. Ngayong 2021, kanselado ang mga dragon dance at iba pa dahil sa banta ng COVID-19. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Dahil sa banta ng mas nakakahawang UK COVID-19 variant, nagpasya ang ilang lokal na pamahalaan na kanselahin ang iba't ibang aktibidad o malawakang festival sa buong bansa.

Sa Maynila, kinansela na ang mga aktibidad para sa Chinese New Year. Sa inilabas na Executive Order No. 4 ni Manila Mayor Isko Moreno, hindi papayagan ang mga dragon dance, street party, stage show, at parada sa Pebrero 11 at 12.

"The activities during the New Year celebration, if not cancelled, can be surely an easy medium of COVID-19 spread and transmission thereby endangering the health, well-being and safety not only of resident but also their visitors who will join them in the celebration," ani Moreno sa memorandum.

Bawal din ang pagbebenta ng alak sa Binondo-Chinatown area,

gayundin ang paggamit ng mga paputok at pyrotechnic devices sa buong lungsod.

Kalimitang inaasahan tuwing Chinese New Year ang pagpunta ng mga tao sa Binondo.

Kinansela na rin ng Makati City ang kanilang bersyon ng Mardi Gras, ang Caracol Festival, na nakatakda sana ngayong Pebrero 21.

Una na ring sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na pansamantalang kakanselahin ang selebrasyon ng Panagbenga Festival sa Baguio City.

Pero maaari pa raw itong ituloy sa Abril o Mayo kung bababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 at bumuti ang sitwasyon sa kabila ng bagong COVID-19 variant.

Sa kanilang Facebook page, sinabi naman ng Iriga City na mapapanood na lamang online ang selebrasyon ng Tinagba Festival, kung saan binibida ang naglalakihang mga float at makukulay na costume ng mga kasali sa street parade. Nakatakda ito sa Pebrero 11. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News