6 anyos na babae ginahasa, pinatay sa Batangas; suspek tiklo

MAYNILA—Patay ang isang 6 anyos na babae matapos gahasain at patayin ng isang 23-anyos na lalaki sa bayan ng Bauan, Batangas.

Kuwento ng ina ng biktima, wala na sa bahay ang 6 anyos niyang anak nang umuwi siya mula sa pagititinda sa palengke noong Enero 24.

Ginalugad ng mga pulis at mga kabarangay ang kagubatan malapit sa kanila pero bigo nilang makita ang bata. Pero nitong Biyernes, natagpuang naaagnas na ang bangkay ng bata sa gubat, hubo’t hubad at nakagapos.

"'Yung damit po ng bata is yun po ang pinantali sa kamay at paa niya. Initially sabi ng medico-legal officer ng Batangas is may palatandaan ng panggagahasa. ‘Yung damit po ng bata ang pinagsakal sa kanya," ani Bauan Police chief Karlos Lanuza.

Nanggagalaiti ang ina ng bata sa sinapit ng kaniyang anak.

"Napakasakit kasi nawala na lang bigla ang anak ko hindi ko naman

akalain na iyan ang mangyayari sa kanya," aniya.

Inaresto ang 23-anyos na suspek, isang construction worker na napag-alamang barkada pa ng kapatid at pinsan ng biktima.

Umamin ang suspek sa krimen. Sa salaysay niya, inalok niya ng sinegwelas ang bata kaya sumama sa kaniya.

"Kaya ko nagawa ‘yun dahil ho ako ay nakainom lang . . . Hindi po ako nagda-drugs, ginahasa ko po pero pinagsisisihan ko po, ako po ay humihingi ng pasensya sa mga magulang ng bata po,” pahayag ng suspek.

Ayon sa suspek, wala siyang balak patayin ang bata pero natakot siya. Isasailalim pa rin sa drug test ang suspek na kakasuhan ng rape with murder. — Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News