Mga mastermind sa MSU bombing, di pa rin nahuhuli: PNP

MAYNILA — Hindi pa rin itinuturing ng Philippine National Police (PNP) na "case solved" ang pagpapasabog sa gym ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City kahit pa napatay na ang 9 na miyembro ng Dawlah-Islamiyah na dawit umano sa krimen.

Ayon kay PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, patuloy pa ring pinaghahanap ang mga pangunahing suspek.



"Hindi pa po natin masasabi na solved na itong kaso particular yung Marawi bombing dahil yung pinaka main suspects dito particularly sina alyas engineer at engineer Lapitos at 2 others na nakita sa CCTV footage remain at large," ani Fajardo.



Tuloy-tuloy pa rin aniya ang isinasagawang manhunt operation para mahuli ang mga pangunahing suspek.



Aminado naman ang PNP na isa sa mga hamon sa kanilang paghahanap sa mga suspek ay ang kakulangan ng mga witness.

Kaya naman nanawagan ang PNP sa iba pang mga nakakita na makipagtulungan para sa ikadarakip ng mga suspek.