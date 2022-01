Watch more on iWantTFC

Sinabi ng ilang eksperto na dapat tapatan ng pag-iingat ang paglipat ng Pilipinas sa isang "endemic mindset" kung saan itinuturing nang parte ng buhay ang COVID-19.

Para kay Ranjit Rye ng OCTA Research Group, mahalaga ang tinatawag na COVID exit plan para maisaayos ang mga polisiya at programa ng pamahalaan.

"Moving forward, it’s true, I think there should be an exit plan while COVID is still here, alive and is still a threat to all of us. There has to be a way to recalibrate all our policies so that we can balance the challenge of saving lives as well as livelihoods," ani Rye.

Una nang nanawagan sa Inter-Agency Task Force noong Miyerkoles ang OCTA Research Fellow na si Fr. Nicanor Austriaco at presidential adviser for entrepreneurship Joey Concepcion na paghandaan ng pamahalaan ang transition o paglipat ng bansa sa endemic mindset.

"It is time for the national government to transition our people from a pandemic to an endemic mindset," anila.

Ayon sa kanila, malaking bahagi na ng mga Pilipino ang nakakaranas na ng immunity sa COVD-19 dahil kung hindi nahawahan ng COVID-19ay nagpapabakuna.

Sabi naman ng health reform advocate na si Dr. Tony Leachon na dapat dahan-dahanin din ito.

"All the medical safeguards, the playbook hindi natin babawasan. Dahan dahan natin gagawin ito. Kasi haste makes waste. Ang nangyayari kaya tayo nagkakaganito, hindi natin hinahanda ang foundation of management, which is actually, playbook naman siya na hindi natin dapat iwasan," ani Leachon.

Dapat ding maghinay-hinay sa pagsasabi ng mga ganitong pahayag sa publiko, ayon sa health systems specialist na si Dr. Albert Domingo.

"Hindi ganoon ang katapusan, gradual ‘yan. Kailangan malaman ng bawat Pilipino, bawat pamilya ano ang kahaharapin ko, peligro at ano ang gagawin. Alam ng tao kung ano ang gagawin basta tama ang messaging," ani Domingo.

Dapat din aniyang pagtuunan ng mga negosyo ang pagkakaroon ng maayos na ventilation.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News