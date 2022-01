MAYNILA - Malaking tulong para sa vendors sa paligid ng Quiapo Church ang muling pagbubukas ng simbahan para sa mga deboto.

Maaalalang isinara nang 2 linggo ang simbahan dahil sa pagsipa ng COVID-19 cases.

Sa wakas daw ay may pagkakataon na uli silang kumita dahil sa halos 2 taong pandemya, nalugmok ang kanilang hanapbuhay.

Aminado ang vendor ng kandila na si Vicky Viceno na sinubok ng pandemya ang kaniyang pananampalataya.

“Mahirap po talaga kasi may anak pa akong may sakit, may maintenance pa ako tapos bahay ko pa binabayaran. Nagpapasalamat kami kasi ganito nakakapagtinda uli kami," ani Viceno, na 2 dekada nang nagbebenta ng kandila.

Magbabalik din sa paglalako ang sampaguita vendors, mga nagtitinda ng mga imahe ng mga santo, herbal medicines at kung ano-ano pa.

Labis din ang pasasalamat ng mga deboto dahil nakapagmisa na uli sila sa Simbahan at hindi alintana ang banta ng COVID-19.

Mas lamang daw ang pananampalataya nila kaysa sa takot na makuha nila ang sakit.

"Talagang huwag lang tumigil ng kadadasal kasi kami so far sa whole family wala pang naka-experience ng positive po," anang deboto na si Pie Pacuan.

Sabi naman ni Cristy Calag: "Mabuti naman po nakabalik na sa pagsisimba at natuwa naman ang mga tao. Madalas ako dito pag may time, maski hindi Biyernes po dumadaan ako talaga sa kanya."

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News