Mga aso nagsilbing 'bayani' sa attempted robbery sa Masbate

Larawan mula kay Bebeth Conag Bajar-Buri

Dalawang aso ang nagmistulang mga bayani matapos nila mapigilan ang umano'y tangkang pagnanakaw sa bahay ng kanilang amo sa Masbate City, Masbate nitong Huwebes.

Bandang ala 1 ng madaling araw naging aligaga umano ang dalawang aso na sina Roscoe at Smile dahil tahol ng tahol at pabalik-balik sila ng lakad habang nakatingin sa pinto ng bahay ng amo nila.

Patulog pa lamang umano ang anak ng ina na si Bebeth Buri nang makarinig umano ito ng yapak ng tao at binubuksang zipper kaya dali-dali niyang tinignan ang bag ng kaniyang ama na may lamang laptop.

Agad na sumigaw ang anak matapos maramdaman na may ibang tao sa loob ng kanilang bahay, subalit noong madatnan ay nasa maayos naman ang lahat. Nandoon pa rin ang laptop at wala namang ibang tao pati sa labas ng bahay.

“Inisip namin na pusa o daga lang yun so babalik na sana kami sa taas para matulog pero ayaw tumigil sa kakatahol ang aso naming si Smile, si Roscoe naman ayaw umalis sa bandang kusina," ani Buri.

Nagmasid sila sa paligid at napansing bahagyang nakabukas ang panel ng pinto ng kabinet sa ilalim ng kanilang lababo at doon ay nakita ang taong naka-ala ninja ang suot.

Pinalabas at itinali ang nasabing magnanakaw at sa tulong ng kapitbahay at mga tanod ay tuluyang inaresto ang suspek.

Nabawi ang nakuhang gamit ng suspek na cellphone, mini-sunglasses at isang sumbrebo. Napag-alaman din na nakapasok na umano ang suspek sa katabing bahay kung saan nakakuha siya ng cellphone bago pa man nanloob sa bahay ng pamilya ni Buri.

Nasa 16-anyos pa lamang umano ang batang nanloob sa bahay kaya nasa kustodiya siya ng Children In Conflict with the Law (CICL).

Bilang pasasalamat sa kabayanihang ginawa ng mga aso, binigyang parangal at binilhan ng cake ng mga Buri ang aso nila.

— Ulat ni Aireen Perol-Jaymalin

