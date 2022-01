Arestado ang itinuturong lider ng notorious umanong Sarimos drug group sa isang buy-bust operation Barangay Paliparan, lungsod ng Dasmariñas, Cavite Huwebes ng gabi.

Kinilala ang suspek na si Joel Perez Sarimos, 40, at residente ng Governor’s Drive, Barangay Paliparan 1.

Si Sarimos ang itinuturong lider ng drug group na nag-o-operate umano sa malaking bahagi ng Cavite at sangkot din umano sa kaliwa’t kanang gun-for-hire activities.

Nakumpiska sa suspek ang 2 sachet ng hinihinalang shabu at buy-bust money.

Base sa record ng pulisya, October 2018 nang dinakip si Sarimos sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Unlawful Acquisition, or Possession of Firearms and Ammunition subalit nakalaya matapos magpiyansa.

Tumanggi si Sarimos na magbigay ng pahayag.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dasmariñas police ang suspek na nahaharap ngayon sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act at Unlawful Acquisition, or Possession of Firearms and Ammunition.

