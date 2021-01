Transport groups may 'busina vs jeepney phaseout' caravan sa Pebrero 1

Nakatenggang jeep sa Tandang Sora, Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Nagkasa ng isang caravan-protest sa Pebrero 1 ang iba't-ibang transport groups na tatawagin nilang "Busina Laban sa Jeepney Phaseout" dahil umano sa patuloy na panggigipit sa kanilang kabuhayan mula pa nang pumutok ang pandemya.

Sasama sa caravan ang UP Transport Group, Alliance of Concerned Transport Organizations, Pinag-isang Samahang Driver Operator Pasig-Pateros-Marikina (PISDOPAMMA), Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON), at iba pang grupo tulad ng League of Filipino Students - UP Diliman.

Alas-12 ng tanghali magtitipon ang mga grupo sa Quezon Hall ng UP Diliman at sabay-sabay na magtutungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para magkasa ng kilos-protesta.

Muling iginiit ng iba't ibang grupo ang mariing pagtutol sa jeepney phaseout na papatay umano sa kabuhayan ng mga tsuper.

Ayon kay Alliance of Concerned Transport Organization (ACTO) national president Efren de Luna, payag naman sila sa jeepney modernization program pero hindi kailangan idikta ng pamahalaan kung anong uri ang puwedeng ipalit.

Sa ilalim daw kasi ng jeepney modernization program, mapipilitan ang mga tsuper at operator na magpalit ng e-jeepney na nagkakahalagang P1.3 milyon hanggang P2.4 milyon.

Hinihinok naman ng iba't ibang grupo ang publiko, lalo na ang mga commuter, na araw-araw na sumasakay ng jeep, na suportahan ang kanilang mga panawagan.



–Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News